Hãng S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức “AA”

Hạng mức tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc

Hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor's (S&P) của Mỹ đã hai năm liên tiếp duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc, kể từ khi nâng lên mức “AA”, mức cao thứ ba trên thang xếp hạng tín nhiệm của hãng, vào tháng 8 năm 2016. Hãng Moody’s cũng duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức cao thứ ba là “Aa2”, và hãng Fich giữ nguyên ở mức cao thứ tư là “AA-”. Theo đánh giá của S&P, có 7 quốc gia được xếp hạng tín nhiệm ở mức “AA” là Hàn Quốc, Anh, Bỉ, Pháp, New Zealand, Abu Dhabi, và Cô-oét. Ngoài ra, có 11 nước được xếp hạng mức tín nhiệm quốc gia ở mức cao nhất “AAA” là Đức, Canada, Úc, Singapore, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Lúc-xem-bua, Thụy Sĩ, Na Uy, và Liechtenstein. Có 5 nước được S&P xếp ở hạng mức cao thứ hai “AA+” gồm Mỹ, Hồng Kông, Phần Lan, Áo, và Đảo Man. Đài Loan được xếp ở mức “AA-”, dưới Hàn Quốc một bậc, còn Nhật Bản và Trung Quốc được xếp dưới Hàn Quốc hai bậc là “A+”.



S&P đánh giá tích cực về tình hình trên bán đảo Hàn Quốc

Hãng S&P nhận định tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang có xu hướng giảm nhẹ. Hãng này cho biết khả năng đe dọa tình hình an ninh của Bắc Triều Tiên vẫn là một trong những yếu tố quyết định để nâng hạng mức tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc. Tuy nhiên, S&P cho rằng một khi Bình Nhưỡng thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thì mối nguy hiểm địa chính trị sẽ giảm đi. Bên cạnh đó, S&P cũng đánh giá rằng ngành ngân hàng ở Hàn Quốc đã trở thành chủ nợ cho vay nước ngoài ròng, thời gian đáo hạn bình quân tổng số nợ vay nước ngoài của ngân hàng cũng kéo dài hơn, và tỷ trọng vay nợ ngắn hạn nước ngoài cũng giảm. Đây là những chỉ số làm cơ sở để đánh giá hạn mức tín nhiệm quốc gia. Hãng S&P cũng đưa ra đánh giá rằng, xu thế tăng trưởng của Hàn Quốc tương đối vững chắc so với những nước phát triển khác, đồng thời đưa ra tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân của Hàn Quốc là 2,6%. Theo S&P, điểm yếu lớn nhất của tín nhiệm quốc gia Hàn Quốc là “nợ tiềm ẩn”, tức nói đến số tiền mà Chính phủ Hàn Quốc phải gánh chịu để chuẩn bị cho thống nhất hai miền Nam-Bắc trong trường hợp chính quyền Bắc Triều Tiên sụp đổ.



Việc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc được đánh giá ở mức “ổn định”, cho thấy khả năng trong lần tới, Hàn Quốc cũng có thể được tăng hạn mức tín nhiệm quốc gia. Nói cách khác, những mối đe dọa địa chính trị giảm đi sẽ là điều kiện cần và đủ để Hàn Quốc được nâng hạng mức tín nhiệm quốc gia.