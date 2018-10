Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên gỡ mìn tại biên giới chung

ⓒYONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ hôm 1/10, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành gỡ mìn tại Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Bàn Môn Điếm và tại khu vực đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Đây là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự”, được hai bên thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đó.





Phi vũ trang JSA và công tác gỡ mìn





Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ tự tiến hành gỡ mìn tại Khu vực an ninh chung ở phía mình trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, ít có khả năng có mìn được chôn tại khu vực này. Công tác gỡ mìn tại JSA lần này nhằm chuẩn bị trước cho việc phi vũ trang khu vực này. Ban đầu, theo tinh thần của Hiệp định đình chiến, tại khu vực này không có các cột mốc phân định ranh giới quân sự, binh lính hai bên có thể tự do qua lại trạm gác của bên kia. Đúng như tên gọi, đây là một khu vực trung lập, nơi hai bên tiến hành đảm bảo an ninh chung. Tuy nhiên, vào năm 1976, xảy ra vụ việc binh lính Bắc Triều Tiên sát hại một sĩ quan quân đội Mỹ bằng rìu. Sau đó, hai miền bắt đầu xây bức tường bê tông phân chia ranh giới quân sự, các trạm gác của hai bên cũng bị tách riêng. Binh lính hai bên bị cấm nói chuyện với nhau, được trang bị súng ngắn. Đôi khi xảy ra trường hợp binh lính của phía miền Bắc nổ súng trường AK khi có người của nước này chạy trốn xuống miền Nam. Hai miền dự kiến sẽ thảo luận với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc về các quy định áp dụng sau khi gỡ mìn và phi vũ trang Khu vực an ninh chung, khôi phục việc bố trí mỗi bên 35 binh lính phi vũ trang (gồm 5 sĩ quan, 30 binh sĩ), cùng làm nhiệm vụ cảnh vệ chung tại khu vực này.





Gỡ mìn ở đồi Hwasalmori





Công tác gỡ mìn tại đồi Hwasalmori trong DMZ thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon sẽ được tiến hành tới hết ngày 30/11, nhằm chuẩn bị cho việc tìm kiếm chung hài cốt các binh lính hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên. Đồi Hwasalmori là nơi quân đội Hàn Quốc và lực lượng Liên hợp quốc hai lần ngăn chặn sự tấn công của quân đội Trung Quốc vào ngày 29/6 và 11/7 năm 1953. Nơi này được phỏng đoán là có trên 200 hài cốt của binh lính Hàn Quốc, hơn 300 hài cốt của lực lượng Liên hợp quốc như Mỹ, Pháp, và cả hài cốt của binh lính Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.





Hai miền Nam-Bắc dự kiến sẽ xây dựng một con đường nối trong khu vực này. Trước đó, hai bên nhất trí sẽ hoàn thiện xây dựng một con đường có chiều rộng 12m cho tới ngày 31/12 tới ở phía trong khu vực khai quật hài cốt thí điểm, để công tác khai quật sau này được diễn ra một cách thuận lợi. Sau khi hoàn tất việc gỡ mìn và xây đường, hai bên sẽ bắt tay vào khai quật hài cốt từ tháng 4 năm 2019.





Ý nghĩa và triển vọng





Công tác gỡ mìn là xuất phát điểm để hai miền Nam-Bắc thực thi các nội dung nhất trí ở lĩnh vực quân sự. Việc phi vũ trang Khu vực an ninh chung, tìm kiếm chung hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của đôi bên. Nếu các nội dung nhất trí được thực hiện đúng thì dự kiến căng thẳng quân sự liên Triều sẽ được giảm nhẹ đáng kể. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cả hai bên đều sẽ nỗ lực hết sức để thực thi các nội dung nhất trí ở lĩnh vực quân sự trong thời gian tới.