Baek-hyun lọt top 100 Artist Billboard

Nam ca sĩ Baek-hyun (giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng EXO) vừa lập được một thành tích “khủng” khi có mặt trong bảng xếp hạng Artist 100 với vị trí thứ 84, do tạp chí âm nhạc quyền lực Billboard bình chọn.





Cụ thể, vào ngày 4/10 vừa qua (theo giờ địa phương), Billboard đã công bố danh sách 100 nghệ sĩ “hot” nhất thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 10 (tính đến ngày 6), với những gương mặt nổi tiếng hàng đầu như Quán quân Eminem, Drake, Ariana Grande và Ed Sheeran. Như vậy, bên cạnh thành tích đứng thứ 7 trong top 100 Artist của BTS, anh chàng Baek-hyun cũng gây ấn tượng không kém khi lập kỷ lục là ca sĩ solo đầu tiên của làng nhạc xứ Hàn đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng 100 nghệ sĩ “hot” nhất thế giới. Trước đó, cũng có một số gương mặt Kpop được tôn vinh trong bảng xếp hạng này, nhưng không thể vượt qua được hạng 84 của Baek-hyun, như Psy (hạng 88) và J-Hope của nhóm BTS (hạng 91).





Đây được xem là vinh dự to lớn đối với một giọng ca xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng như Baek-hyun. Tuy nhiên, Billboard nhận định kết quả này hoàn toàn xứng đáng với giọng ca chính của EXO. Bởi trong thời gian qua, Baek-hyun không chỉ tích cực hoạt động nhóm, mà còn liên tục phát hành những sản phẩm solo như “TAKE YOU HOME” và “YOUNG”. Điều đáng nói là bộ đôi ca khúc này cũng đạt được những thành tích đáng nể, như “TAKE YOU HOME” lọt top đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ khi tiêu thụ được 2.000 bản, trong khi đó “YOUNG” lại mạnh mẽ thống lĩnh bảng xếp hạng iTunes toàn cầu tại 12 quốc gia trên toàn thế giới.





Với kết quả này, có thể thấy, tuy “đơn thương độc mã” chinh chiến trên các sàn đấu âm nhạc, nhưng giọng ca chính của EXO Baek-hyun vẫn dễ dàng chinh phục trái tim của người yêu nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước, nhờ tài năng cùng sức hút mãnh liệt của mình.