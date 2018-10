Twice tổ chức Fan-meeting kỷ niệm 3 năm hoạt động

Cuối tuần qua, người đại diện công ty giải trí JYP Entertainment đã chính thức xác nhận thông tin, nhóm nhạc thần tượng nữ 9 thành viên Twice đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức sự kiện Fan-meeting mới nhất tại Hàn Quốc.





Theo dự kiến, buổi Fan-meeting mang tên “ONCE HALLOWEEN” sẽ được tổ chức vào lúc 6h chiều ngày 28/10 (theo giờ địa phương), tại sân khấu ngoài trời No-cheon, thuộc trường Đại học Yonsei, quận Seodaemun, thủ đô Seoul.





Đây không chỉ là sân khấu được Twice tổ chức nhằm giao lưu và trò chuyện với các fan hâm mộ, mà còn là để kỷ niệm 3 năm nhóm hoạt động năng nổ trong làng giải trí Hàn Quốc, kể từ tháng 10 năm 2015 với mini album đầu tay mang tên “The Story Begins”. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Twice tổ chức sự kiện Fan-meeting ngoài trời với quy mô lớn. Do đó, nhóm đang rất tích cực chuẩn bị rất nhiều tiết mục hấp dẫn, với mục đích mang đến cho cộng đồng người hâm mộ 150 phút giao lưu thật ý nghĩa.





Vé dành cho sự kiện này sẽ được công bố chính thức vào lúc 8 giờ tối 8/10 (theo giờ địa phương).