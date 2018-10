Xu hướng gia tăng số người nước ngoài tới Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ

ⓒGetty Images Bank

Xu hướng bệnh nhân người nước ngoài





Theo báo cáo “Tình hình dự án thu hút bệnh nhân nước ngoài”, do Bộ Y tế và phúc lợi trình lên Quốc hội ngày 11/10, trong năm ngoái, có 397.882 bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc để điều trị y tế, với tổng chi phí điều trị là 639,9 tỷ won (560,7 triệu USD). Số bệnh nhân năm ngoái đã giảm 6,5%, chi phí điều trị giảm 25,6% so với một năm trước. Bộ Y tế và phúc lợi nhận định: xu hướng giảm này là do lượng khách du lịch y tế người Trung Quốc tới Hàn Quốc giảm, bởi các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh liên quan đến mâu thuẫn về tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Trong số 11 khoa điều trị, các bệnh nhân tới điều trị khoa nội đạt hơn 80.000 người, chiếm 20,2%. Sau đó tới khoa phẫu thuật thẩm mỹ là gần 49.000 người, chiếm 12,3%, khoa da liễu là hơn 43.000 người, chiếm 10,9% và trung tâm kiểm tra sức khỏe là hơn 39.000 người, chiếm 9,8%.





Khoa phẫu thuật thẩm mỹ





Bất chấp xu hướng giảm chung của các bệnh nhân nước ngoài, số người nước ngoài tới Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ vẫn gia tăng đều đặn, đi kèm với chi phí điều trị cũng tăng mạnh. Năm ngoái, số ngườinước ngoài tới phẫu thuật thẩm mỹ tăng 968 người so với một năm trước. Mặc dù chỉ chiếm trên 12% trong tổng số các bệnh nhân nước ngoài, nhưng chi phí điều trị của nhóm bệnh nhân này đạt 215 tỷ won (188,4 triệu USD), chiếm 33,6%, tăng gấp 4 lần so với năm 2012. Chi phí điều trị tính trên bình quân đầu người của các bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ là 4,4 triệu won (3.860 USD), cao hơn hẳn so với các nhóm bệnh nhân khác. Trong đó, chi phí phẫu thuật hàm mặt đạt cao nhất, tiếp đó là chi phí các phẫu thuật về đường nét khuôn mặt, phẫu thuật ngực, hút mỡ, chỉnh mũi, triệt lông và cấy tóc, phẫu thuật mí mắt.





Ý nghĩa và triển vọng





Hàn Quốc nổi tiếng thế giới về trình độ phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí phải chăng. Thêm vào đó là sự lan tỏa rộng rãi của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, khiến người dân toàn cầu có mối quan tâm lớn tới Hàn Quốc và ngày càng có nhiều người muốn tới xứ xở kimchi để phẫu thuật thẩm mỹ. Các tour du lịch y tế, tức vừa thăm quan Hàn Quốc vừa tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, đang rất được ưa chuộng. Đặc biệt, rất nhiều người tranh thủ kỳ nghỉ để tới Hàn Quốc, vừa du lịch vừa làm những tiểu phẫu đơn giản. Tuy nhiên, trình độ y tế của Hàn Quốc không chỉ đứng đầu ở lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, như điều trị các bệnh nặng, bệnh hiếm, khó chữa. Chất lượng dịch vụ y tế của Hàn Quốc cũng được đánh giá rất tốt. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần phải nỗ lực một cách có hệ thống hơn nữa để thu hút thêm nhiều bệnh nhân nước ngoài tới điều trị ở các lĩnh vực khác, ngoài phẫu thuật thẩm mỹ.