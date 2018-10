Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu điều trần các cơ quan Nhà nước năm 2018

ⓒKBS News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 10/10 đã bắt đầu cuộc điều trần các cơ quan Nhà nước trong vòng 20 ngày. Cuộc điều trần diễn ra sau “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”, nên dự kiến chính giới sẽ tập trung công kích về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và các chính sách của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, như tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, đối sách ổn định thị trường bất động sản, chính sách dỡ bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông.





Lập trường của chính giới





Trong ngày đầu tiên của cuộc điều trần ngày 10/10, 13 Ủy ban thường trực như Ủy ban Pháp chế và tư pháp, Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị, Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban Địa chính và giao thông, đã mở phiên họp toàn thể để tiến hành thanh tra, kiểm toán với các cơ quan Nhà nước, mở màn một “cuộc chiến toàn diện” giữa phe cầm quyền và đối lập.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tập trung vào kiểm chứng các chính sách về cải cách, dân sinh của Chính phủ. Đảng này bày tỏ quyết tâm làm rõ nghi ngờ cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Seung-tae lạm dụng “thẩm quyền hành chính tư pháp” dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, để từ đó “đào sâu” hơn nữa những gốc rễ tiêu cực từ thời Chính phủ tiền nhiệm. Trong khi đó, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội là đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa, tập trung công kích về thất bại trong chính sách và những điểm yếu của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý cho biết sẽ chứng tỏ hình ảnh một chính đảng đi đầu về cải cách dân sinh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, trong đợt điều trần lần này.





Tranh cãi chính





Trọng tâm của cuộc điều trần năm 2018 được phân tích là về kinh tế và hòa bình. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ làm nổi bật cục diện đối thoại về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và quan hệ liên Triều, nhấn mạnh về vấn đề hòa bình, công kích phe đối lập phải đưa ra đánh giá đúng về những nỗ lực của Chính phủ trong việc phi hạt nhân hóa và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về điều này, đảng Hàn Quốc tự do lập luận rằng: một bầu không khí hòa bình “hấp tấp” đang đe dọa tới an ninh quốc gia. Phe đối lập chủ trương công kích về thất bại chính sách kinh tế của Chính phủ, chỉ ra rằng việc Chính phủ tăng lương tối thiểu một cách đột ngột và chính sách “tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo”, đã khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tình hình tuyển dụng xấu đi nghiêm trọng. Hiện tại, các chỉ số kinh tế của Hàn Quốc đang không mấy khả quan, nên những lập luận mà phe đối lập đưa ra cũng có mức độ thuyết phục nhất định.





Đảng cầm quyền dự kiến sẽ đáp trả những công kích trên bằng lập luận rằng: tình hình khó khăn hiện nay có căn nguyên là từ những vấn đề mang tính cơ cấu, xuất phát từthất bại về chính sách của chính quyền bảo thủ trong quá khứ. Do đó, các bên cần có sự chia sẻ khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề tranh cãi “nảy lửa” khác giữa phe cầm quyền và đối lập, như chính sách ổn định thị trường bất động sản, tác dụng tiêu cực từ chính sách dỡ bỏ dần nhà máy điện nguyên tử và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.





Ý nghĩa và triển vọng





Không quá lời khi nói rằng cuộc điều trần lần này trên thực tế là cuộc điều trần đầu tiên đối với Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Đó là bởi cuộc điều trần năm ngoái diễn ra khi chính quyền mới ra mắt được 5 tháng, nên Quốc hội khó có thể tiến hành thanh tra, kiểm toán các cơ quan Nhà nước một cách triệt để. Đảng cầm quyền đề ra 4 nguyên tắc lớn cho cuộc điều trần năm nay là vì dân sinh, vì hòa bình, vì cải cách và rà soát mọi vấn đề một cách thực chất. Ngược lại, phe đối lập quyết tâm sẽ làm nổi bật các vấn đề nổi cộm về dân sinh do sự thất bại trong chính sách của Chính phủ gây ra, đồng thờikiểm chứng về tính hiệu quả của các chính sách. Theo đó, nhiều ý kiến lo ngại đợt điều trần sẽ sa đà vào công kích chính trị, thay vì tập trung vào việc đánh giá tính hiệu quả của các chính sách của Chính phủ.