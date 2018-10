Căn phòng số 9 (Room No. 9)

Tên tiếng Hàn: 나인룸

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Hee-seon, Kim Hae-suk, Kim Yeong-kwang, Oh Dae-hwan

Đạo diễn: Ji Yeong-soo

Kịch bản: Jeong Seong-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 6/10/2018

Số tập: 16

Thời lượng mỗi tập: 70 phút





Giới thiệu:

Làng giải trí xứ Hàn đón chào mùa thu bằng một bộ phim đậm chất kỳ bí của nhà đài cáp tvN, mang tên “Căn phòng số 9”. Đây là một tác phẩm có nội dung hấp dẫn, cùng cách dẫn chuyện lôi cuốn, không chỉ bởi yếu tố hoán đổi thể xác, mà còn ở những bí mật chồng chéo, đan xen phức tạp giữa các nhân vật trong phim.





Eulji Hae-yi (Kim Hee-seon)

Eulji Hae-yi (Kim Hee-seon) là nữ luật sư xinh đẹp, đang làm việc tại một trong những công ty luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Dù sở hữu ngoại hình thiện cảm, khả ái, cùng cái đầu thông minh, song cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc, thậm chí không ngần ngại phạm luật hay hành xử trái với đạo đức, chỉ để được thăng tiến. Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng chốc bị xáo trộn kể từ khi cô bị tráo đổi linh hồn với một nữ tử tù ở phòng giam số 9 – người đang bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.





Jang Hwa-sa (Kim Hae-suk)

Jang Hwa-sa (Kim Hae-suk) là một tử tù khét tiếng khi gây ra vụ án giết người hàng loạt bằng chất độc hại, làm náo động cả đất nước Hàn Quốc. Tuy nhiên, án tử của bà ta lại bị trì hoãn suốt hơn 30 năm, vì chưa có đủ điều kiện để thi hành án. Khi đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi cái chết, nữ tử tù khét tiếng đã tình nguyện chấm dứt cuộc sống của mình. Thế nhưng, ngay vào những giây phút cuối cùng, một sự cố kỳ lạ đã xảy ra, khiến Jang Hwa-sa được hoán đổi cơ thể với nữ luật sư xinh đẹp nhưng đầy tham vọng Eulji Hae-yi (Kim Hee-seon).





Ki Yoo-jin (Kim Yeong-kwang)

Ki Yoo-jin (Kim Yeong-kwang) là bác sĩ, đồng thời cũng là người yêu của nữ luật sư Eulji Hae-yi (Kim Hee-seon). Yoo-jin và cô bạn gái của mình quả thật là một đôi trai tài, gái sắc, khi Hae-yi xinh đẹp lại có tiếng trong ngành luật, còn Yoo-jin lại là một bác sĩ điển trai với nụ cười thuần khiết. Tuy nhiên, cũng ít ai biết rằng, sâu thẳm trong con người anh, lại có hàng tấn bí mật bị che giấu. Có lẽ, đây cũng chính là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc tráo đổi linh hồn và thể xác giữa Eulji Hae Yi và Jang Hwa-sa (Kim Hae-suk).





Oh Bong-sam (Oh Dae-hwan)

Oh Bong-sam (Oh Dae-hwan) là cảnh sát hình sự có mối thù khó quên với nữ đại luật sư Eulji Hae-yi (Kim Hee-seon), từ sau vụ án giết người có liên quan đến con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn SHC. Thua cuộc trước sự bào chữa hết sức sắc bén của Eulji Hae-yi, Oh Bong-sam bị thuyên chuyển về bộ phận giao thông. Tuy nhiên, anh vẫn nhất quyết điều tra đến cùng vụ giết người của con trai nhà tài phiệt SHC, với mục đích lật đổ vị thế của Eulji Hae-yi ra khỏi ngành luật. Thế nhưng, đến ngày gặp lại, Bong-sam nhận thấy Hae-yi gần như đã thay đổi hoàn toàn khi không còn là luật sư vì tiền và danh vọng sẵn sàng “đổi trắng thay đen”, mà giờ đây đã trở thành vị luật sư vì chính nghĩa, xông xáo hết mình trong việc điều tra lại vụ án của nữ tử tù Jang Hwa-sa (Kim Hae-suk). Chính bởi điều này mà Bong-sam dần cảm thấy bị rung động trước “một con người khác” của Eulji Hae-yi.