Công bố thời điểm phát sóng phim mới của Yoon Eun-hye, Chun Jung-myung

Bộ phim truyền hình “Love Watch” với sự góp mặt của cặp sao Yoon Eun-hye và Chun Jung-myung sẽ ra mắt khán giả vào ngày 31/10 trên kênh MBN.

Được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng, “Love Watch” xoay quanh cuộc sống của nữ minh tinh Yoon Yoo-jung (Yoon Eun-hye) và chuyện tình giữa cô với Cha Woo-hyun (Chun Jung-myung), một giám đốc phòng khám da liễu đang “đốn tim” biết bao phụ nữ.

Đây là vai diễn phim truyền hình đầu tiên của Yoon Eun-hye sau 5 năm (kể từ“Marry Him If You Dare”), và của Chun Jung-myung sau 2 năm (kể từ “Master: God of Noodles”). Phim còn có sự tham gia của Han Go-eun, Kim Byung-gi, và Oh Mi-hee.