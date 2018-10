The First Scene - The 1st Mini Album (Yuri)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Yuri (유리)

Tên album / Đĩa đơn : The First Scene - The 1st Mini Album

Ngày phát hành : 04/10/2018





Ca khúc

01. 빠져가 (Into You) (Chìm đắm vào anh)

02. 꿈 (Illusion) (Giấc mơ)

03. C’est La Vie (That’s LIFE!)

04. Butterfly

05. Chapter 2

06. Ending Credit (To be continued)





Giới thiệu

Sau một thời gian liên tục “nhá hàng” khiến các fan hâm mộ mong mỏi, cuối cùng thì “viên ngọc trai đen” của Thời đại thiếu nữ SNSD Yuri, cũng đã chính thức lộ diện trên sàn đấu âm nhạc với sản phẩm solo đầu tay mang tên “The First Scene”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 4/10 vừa qua.





Như vậy, Yuri là thành viên thứ 6 của SNSD tấn công vào con đường solo, sau các giọng ca Tae-yeon, Hyo-yeon, Yoona, Tiffany và Seo-hyun. Tuy có xuất phát điểm chậm hơn các chị em trong nhóm, nhưng Yuri vẫn dễ dàng chinh phục trái tim cộng đồng người yêu nhạc bởi một album xuất sắc với 6 ca khúc ấn tượng, cùng giọng hát nội lực mà bấy lâu các fan chưa có cơ hội được thưởng thức.





Có thể thấy, sau 11 năm hoạt động năng nổ trong làng giải trí Hàn Quốc, giọng ca của Yuri không ngừng được cải thiện, từ những ca khúc mới đây nhất của SNSD là “Lil' Touch” và “Fermata”, cho đến ca khúc solo của riêng mình mang tên “빠져가” (Into You) (Chìm đắm vào anh). Trên nền giai điệu mang tiết tấu nhanh với phần điệp khúc khá bắt tai và dễ nhớ, giọng ca của Yuri cất lên đầy mạnh mẽ và lôi cuốn, khiến cả những người yêu nhạc khó tính nhất cũng phải một lần nữa thừa nhận tài năng ẩn giấu bấy lâu nay của “viên ngọc trai đen” Yuri.