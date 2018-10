Số lao động có việc làm tiếp tục tăng dưới mức 100.000 người trong 8 tháng liên tiếp 

Lao động có việc làm tháng 9 tăng 45.000 người

Tình trạng tuyển dụng giảm sút vẫn tiếp diễn trong tháng 9. Số người có việc làm chỉ tăng 45.000 người, cao hơn 5.000 người so với tháng 7, và 3.000 người so với tháng 8, nhưng đây vẫn là một con số ở mức thấp nhất. Số người thất nghiệp là 1.024.000 người, 9 tháng liên tiếp vượt quá con số 1 triệu người. Tỷ lệ lao động thất nghiệp cũng đạt 3,6%, mức cao nhất sau 13 năm, chỉ tính đối với tháng 9.





Đánh giá trái chiều về vấn đề tuyển dụng giảm sút

Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá kết quả trên là tương đối khả quan so với những lo ngại trước đó, tránh được tình trạng tồi tệ nhất. Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ và đảng cầm quyền được cho là đang xây dựng đối sách tăng cường tuyển dụng tạo ra việc làm phù hợp cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội, địa phương, và ngành công nghiệp. Theo đó, sau khi xây dựng xong đối sách, Chính phủ sẽ mở cuộc họp các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế để thông qua, và dự kiến sẽ công bố trong tuần sau. Việc vấn đề việc làm làm lung lay nền tảng tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo đang khiến Chính phủ khá đau đầu. Chính phủ và đảng cầm quyền nhận định rằng tình hình tuyển dụng giảm sút là do cơ cấu của ngành công nghiệp và thị trường tuyển dụng. Để giải quyết vấn đề cơ cấu thì cần có rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, Chính phủ cam kết sẽ vực dậy khả năng tuyển dụng tối đa của các ngành công nghiệp chủ đạo, tiếp tục xúc tiến cải thiện chất lượng tuyển dụng, cũng như cố gắng tạo ra nhiều việc làm phù hợp với tầng lớp yếu thế trong xã hội.

Trong khi đó, các đảng đối lập lại cho rằng tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo là chính sách không đúng hướng, là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tuyển dụng, nên yêu cầu Chính phủ phải thay đổi chính sách này. Hơn nữa, việc Chính phủ quyết định tăng lương tối thiểu nhanh chóng đã làm giảm bớt việc làm tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ, hay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này đã tạo một cú sốc về thu nhập cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tầng lớp yếu thế trong xã hội.

Khó khăn

Nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện tình hình tuyển dụng dự kiến sẽ không mấy dễ dàng, bởi tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 12/10 cũng đưa ra nhận định rằng, những yếu tố bất ổn đang ngày càng lan rộng. Có thể nói, công bố này cho thấy sự thay đổi lập trường của Chính phủ trong suốt 10 tháng qua với nhận định “kinh tế đang có xu thế hồi phục”.