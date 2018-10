Xem xét ân xá cho người dân làng Gangjeong bị bắt vì biểu tình phản đối xây dựng căn cứ hải quân đảo Jeju  

Căn cứ hải quân trên đảo Jeju

Ngôi làng Gangjeong thuộc thành phố Seogwipo, đảo Jeju, là nơi đã từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt trong một thời gian dài giữa người dân và Chính phủ về việc xây dựng căn cứ hải quân trên đảo.

Căn cứ hải quân trên đảo Jeju được xây dựng, phát triển thành cảng phức hợp phục vụ cả mục đích quân sự và du lịch của quân đội Hàn Quốc. Theo kế hoạch của Hải quân, công tác xây dựng bến cảng phục vụ quân đội, và bến cảng dành cho du thuyền neo đậu sẽ hoàn tất đến năm 2014. Căn cứ này có quy mô rất lớn, có thể neo đậu được khoảng 20 tàu chiến của hải quân, và hai du thuyền.

Xung đột liên quan đến vấn đề xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju

Ban đầu, làng Gangjeong đã họp bàn và quyết định thuyết phục Chính phủ xây dựng căn cứ hải quân tại làng. Song, sau khi làng Gangjeong được chọn là đối tác ưu tiên đàm phán, thì làn sóng tranh cãi giữa ý kiến đồng ý và phản đối trong làng dấy lên, rồi lan rộng ra cả toàn đảo Jeju. Thêm vào đó, một số chính đảng và tổ chức dân sự cũng tham gia vào, khiến cuộc mâu thuẫn nổ ra trên phạm vi cả nước.

Chính phủ khẳng định sự cần thiết phải xây dựng căn cứ hải quân trên đảo với lý do an ninh. Bởi đảo Jeju nằm ở khá xa đất liền, tiếp xúc với đại dương, và khá gần với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng lại không có một căn cứ quân sự hoặc trang thiết bị phòng vệ nào. Do đó, căn cứ hải quân trên đảo Jeju sẽ giúp giải quyết những điểm yếu này, cũng như trở thành chốt đầu cầu hướng ra đại dương. Ngoài ra, căn cứ còn giúp thu hút khách du lịch, và là nơi hậu thuẫn cho các cảng chính trong nước, giúp thúc đẩy phát triển khu vực.

Trong khi đó, phe phản đối lại lấy việc bảo vệ môi trường và vấn đề hòa bình làm lý do chính để ngăn cản việc xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju. Nói cách khác, việc xây dựng căn cứ hải quân sẽ đánh mất vị thế đảo Jeju vốn được xem là “hòn đảo của hòa bình”. Đồng thời, điều này sẽ kích động đến Trung Quốc, có thể dẫn đến sự bẩn ổn an ninh trong khu vực. Ngoài ra, phe phản đối cho rằng nếu xây dựng căn cứ hải quân sẽ phá hủy môi trường trên đảo như làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loại động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, hay làm tổn hại khu dự trữ sinh quyển. Thậm chí, phe chống lại kế hoạch còn đưa ra những hoài nghi chưa được xác nhận, như ý đồ biến đảo Jeju thành căn cứ quân sự của Mỹ.

Cam kết của Tổng thống Moon Jae-in

Công trình xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju đã được tiến hành sau khi trải qua vô số những cuộc trấn áp, biểu tình do mâu thuẫn, xung đột gay gắt, và cả những phiên tranh cãi tại tòa án. Cuối cùng vào tháng 11 năm 2015, căn cứ đã hoàn công giai đoạn I, và với việc thành lập lực lượng cho căn cứ hải quân trên đảo Jeju, đã giúp căn cứ phần nào được ổn định. Tuy nhiên, mâu thuẫn xung quanh vấn đề này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Do đó, trong sự kiện "Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2018" do Hải quân Hàn Quốc tổ chức tại vùng biển đảo Jeju ngày 11/10, Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ xem xét ân xá cho những người dân làng Gangjeong từng bị xử phạt do tổ chức các cuộc biểu tình phản đối xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju.