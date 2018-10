IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

ⓒ YONHAP News

IMF dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc





Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây dự báo mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc ở mức 2,8% cho năm nay và 2,6% cho năm sau, tức là thấp hơn mức dự báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK). Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Gwak Su-jong, Giáo sư Kinh tế trường Đại học George Mason Hàn Quốc, sẽ phân tích bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đằng sau quyết định điều chỉnh này của IMF.





Quỹ tiền tệ quốc tế từng điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng của các quốc gia khoảng 3, 4 lần mỗi năm. Cụ thể, theo báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” của IMF công bố hôm 9/10 (theo giờ địa phương), cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay từ 3% xuống 2,8% và trong năm tới là từ 2,9% xuống 2,6%. IMF nhận định những yếu tố như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính bất ổn tại các nền kinh tế mới nổi, cũng như việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản, đã ảnh hưởng xấu đến Hàn Quốc, một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu.





Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang





Tháng trước, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc xuống mức 2,9% và của năm sau là 2,8%, giảm 0,1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 7. Tương tự, trong tháng 9, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc của năm nay xuống mức 2,7%, giảm 0,3% so với con số dự báo đưa ra 4 tháng trước đó. Theo Giáo sư Gwak Su-jong, những yếu tố bất ổn bên ngoài đã khiến các tổ chức trong và ngoài nước hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Cụ thể, thị trường tài chính toàn cầu đã rung chuyển khi Washington tăng lãi suất cơ bản vào tuần trước, đưa mức lãi suất của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2011. Theo đó, Chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) hôm 11/10 đã giảm 4%, chạm mức thấp nhất trong vòng 18 tháng. Trong khi đó, giá cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cũng giảm hơn 3%. Rõ ràng, việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản, dù chỉ ở một tốc độ vừa phải, đã tác động đáng kể đến tâm lý của các nhà đầu tư. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Ông Gwak Su-jong phân tích.





Hồi tháng 7, IMF đã dự đoán kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ tăng trưởng 3,9%, trong đó các nước phát triển sẽ đạt tăng trưởng 2,4%, và các nền kinh tế mới nổi sẽ đạt mức tăng trưởng 4,9%. Tuy nhiên, gần đây, cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay là 3,7%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi cũng được hạ xuống mức 2,2% và 4,7%. Dường như IMF đã nhận thấy ảnh hưởng sâu sắc của cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Trong khi đó, nếu đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11, cuộc chiến thương mại giữa hai gã khổng lồ thế giới có nguy cơ sẽ mở rộng hơn nữa. Nguyên nhân là bởi Tổng thống Trump có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong quan hệ thương mại với Bắc Kinh như hiện nay, nhằm tạo lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020. Theo đó, ông Trump sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại 300 tỷ USD của Washington với Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những vấn đề tài chính trong nước do hệ thống ngân hàng thiếu minh bạch và bong bóng bất động sản gây ra.





Thách thức từ những vấn đề kinh tế trong nước





Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), tranh chấp thương mại Mỹ-Trung kéo dài sẽ giảm quy mô thương mại song phương, dẫn tới Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm lần lượt là 0,2% và 0,4%. Sự sụt giảm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, và khi kinh tế thế giới suy thoái, các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu như Hàn Quốc, chắc chắn sẽ chịu thiệt hại đáng kể. Nhiều chuyên gia phân tích lo ngại rằng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm do các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Bắc Kinh, sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với xuất khẩu của Hàn Quốc, khi Seoul đang xuất khẩu một lượng lớn hàng hóa trung gian sang Trung Quốc. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Hàn Quốc cũng đang đối mặt với những rủi ro trong nước. Giáo sư Gwak Su-jong phân tích rõ hơn.





Nợ hộ gia đình đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Seoul phải đối mặt. Trong nỗ lực khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã tăng thuế, bao gồm cả thuế bất động sản. Theo đó, thuế đã tăng từ 4,4% trong quá khứ, lên thành 6,6% như hiện nay. Và dĩ nhiên, điều này sẽ tạo một gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá hàng hóa, dịch vụ để khỏa lấp việc tăng chi phí. Việc giá cả sinh hoạt tăng sẽ khiến tiêu dùng trong nước càng trở nên trì trệ hơn. Khi đó, chính sách “tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo” của Chính phủ sẽ phản tác dụng và trở thành “suy thoái do thu nhập”.





Hàn Quốc cần đưa ra đối sách nào để đối phó với nguy cơ suy thoái kinh tế?





Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đã lên tới 1.493.000 tỷ won (1.300 tỷ USD) trong quý II năm nay, tăng hơn hai lần so với năm 2008. Con số này chiếm tới 94,8% GDP của Hàn Quốc trong năm 2017. Nói cách khác, nền kinh tế Hàn Quốc đã lâm vào tình cảnh nợ nầng chồng chất kể từ sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, Chính phủ hiện chưa đưa ra được đối sách phù hợp nào để phục hồi tiêu dùng nội địa trì trệ, do tình trạng thất nghiệp đang trở nên tồi tệ chưa từng có và ngành xây dựng rơi vào tình cảnh ảm đạm. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng Hàn Quốc sẽ khó có thể cải thiện tình trạng trên thị trường việc làm trong năm tới, khi lạm phát gia tăng và thặng dư cán cân vãng lai có thể giảm do xuất khẩu giảm. Vậy đâu là giải pháp cho nền kinh tế Hàn Quốc, trước nguy cơ rơi vào bẫy tăng trưởng thấp? Ông Gwak Su-jong nhận định.





Tăng trưởng kinh tế thấp khiến thị trường việc làm ảm đạm, tình trạng thất nghiệp dẫn tới thu nhập thấp, tiêu dùng trì trệ, từ đó giảm đầu tư, và điều này dẫn tới nền kinh tế tăng trưởng thấp. Người sáng lập tập đoàn Samsung, ông Lee Byung-chul đã đưa ra kế hoạch đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 1983 và Hàn Quốc đã tạo ra dây cáp quang đầu tiên vào năm 1985. 30 năm sau, Hàn Quốc đang trở thành đầu tàu về ngành công nghiệp này và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên của mạng viễn thông thế hệ thứ năm, tức 5G. Dẫn chứng trên cho thấy những dự án trọng điểm quốc gia hay tăng trưởng kinh tế, cần những kế hoạch, tầm nhìn chiến lược, thậm chí đi trước thời đại tới 20, 30 năm. Tuy nhiên, quan trọng hơn, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu như Hàn Quốc cần phải luôn theo sát kỹ lưỡng những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài.





Tăng cường nền tảng kinh tế sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng mạnh mẽ. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cần áp dụng các biện pháp hai chiều, vừa tạo ra chiến lược quốc gia với tầm nhìn dài hạn, vừa đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với những biến động trên thị trường.