Hàn Quốc thuộc nhóm nước có tỷ lệ sinh thấp nhấp nhất thế giới

Báo cáo “Tình hình dân số thế giới năm 2018” vừa công bố, đã phản ánh rõ tình trạng tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số khá nghiêm trọng của Hàn Quốc. Tổng tỷ suất sinh (TFR) và dân số từ 15 tuổi trở xuống của Hàn Quốc ở mức thất nhất thế giới, trong khi độ tuổi sinh đẻ bình quân của phụ nữ cũng ở mức khá cao.

Dân số Hàn Quốc đứng thứ 27 thế giới

Tổng dân số Hàn Quốc là 51,2 triệu người, đứng thứ 27 thế giới. Tỷ lệ gia tăng dân số là 0,4%, thấp hơn rất nhiều so con số bình quân của thế giới là 1,2%. Về chỉ số này, Hàn Quốc cùng với Nhật Bản, Ý, Đức, và Bồ Đào Nha xếp ở vị thứ 193, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc là 1,3 người, một khoảng cách khá xa với mức bình quân của thế giới là 2,5 người. Với chỉ số này, Hàn Quốc xếp thứ 191 thế giới, cùng với Hy Lạp, Ba Lan, Hồng Kông và Singapore.

Theo đó, các hiện tượng này đã kéo tỷ lệ dân số là trẻ em của Hàn Quốc xuống mức khá thấp. Tỷ lệ dân số ở độ tuổi từ 0 tuổi tới 14 tuổi ở Hàn quốc chỉ chiếm 13% tổng dân số, xếp thứ 193 thế giới. Ngược lại, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi là 14%, đứng thứ 50 thế giới. Tỷ lệ này của Nhật Bản là cao nhất với 27%, và vị trí thứ hai là Ý với 23%. Về tuổi thọ kỳ vọng bình quân của trẻ em Hàn Quốc mới chào đời, đối với bé trai là 79 tuổi, và bé gái là 85 tuổi, lần lượt xếp thứ 23 và thứ 6 thế giới. Tỷ lệ trẻ em sinh ra và tuổi thọ kỳ vọng như trên đã cho thấy tỷ lệ dân số Hàn Quốc trên 65 tuôi sẽ tăng cao trong tương lai.

Tình trạng kết hôn, sinh đẻ muộn

Báo cáo thống kê trên cũng cho thấy rõ tình trạng kết hôn muộn và hiện tượng sinh con ở độ tuổi cao của người Hàn Quốc. Độ tuổi sinh đẻ bình quân phụ nữ Hàn Quốc là 32,3 tuổi, mức khá cao so với bình quân thế giới là 27,9 tuổi, và con số 30 tuổi ở các nước phát triển khác. Nguyên nhân dẫn dến hiện tượng này là do tỷ lệ kết hôn ở Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ kết hôn trong năm 2017 là 5,2 cuộc kết hôn trên 1.000 người dân, con số thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lập số liệu thống kê này. Độ tuổi bình quân kết hôn lần đầu ở nam giới là 32,9 tuổi, nữ giới là 30,2 tuổi, cao hơn so với độ tuổi của 10 năm trước lần lượt là 1,8 tuổi và 2,2 tuổi. Bên cạnh đó, còn xuất hiện thêm thế hệ từ bỏ cả việc hẹn hò, kết hôn và sinh đẻ. Thêm vào đó là tỷ lệ hộ gia đình một nhân khẩu, sống một mình không kết hôn cũng tăng cao. Theo đó, xu thế kết hôn muộn, không kết hôn ngày càng lan rộng, đang dẫn đến sự biến đổi trong cơ cấu dân số của Hàn Quốc.