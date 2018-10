Dân số Hàn Quốc năm 2018 đạt 51,2 triệu người

ⓒYONHAP News

Dân số Hàn Quốc trong năm 2018 đạt 51,2 triệu người, đứng thứ 27 thế giới. Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi của Hàn Quốc lại xếp ở nhóm thấp nhất thế giới, cho thấy tốc độ già hóa dân số đang diễn ra một cách nhanh chóng.





Tình hình dân số Hàn Quốc





Theo báo cáo "Tình hình dân số thế giới năm 2018" do Liên đoàn dân số kế hoạch Hàn Quốc (PPFK) và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đồng phát hành phiên bản tiếng Hàn ngày 17/10, dân số thế giới năm nay đạt 7,633 tỷ người, tăng 83 triệu người so với năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,41 tỷ dân, sau đó là Ấn Độ 1,35 tỷ dân và Mỹ là 326,8 triệu dân. Dân số Hàn Quốc là 51,2 triệu người, đứng thứ 27 thế giới, nhưng tỷ lệ tăng trưởng dân số chỉ đạt 0,4%, chứng tỏ tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh. Tỷ lệ tăng trưởng dân số năm nay giữ nguyên so với năm ngoái, nhưng thấp hơn nhiều so với bình quân chung thế giới là 1,2%.





Dân số Bắc Triều Tiên đạt 25,6 triệu người, đứng thứ 52 thế giới. Nếu gộp dân số của cả hai miền Nam-Bắc thì dân số bán đảo Hàn Quốc đứng thứ 20 thế giới.





Tốc độ già hóa nhanh





Tỷ lệ dân số từ 0 đến 14 tuổi, một chỉ số cho thấy tốc độ già hóa dân số, của Hàn Quốc là 13%, đứng thứ 193 thế giới cùng với Nhật Bản, Ý, Đức, Bồ Đào Nha. Niger đứng thứ nhất với tỷ lệ dân số từ 0 đến 14 tuổi, chiếm tới 50%; đứng thứ hai là Mali chiếm 48%. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó, của Hàn Quốc là 1,3 người, đứng thứ 191 thế giới cùng Hy Lạp, Ba Lan, Hồng Kông, Singapore, chỉ bằng một phần 5 so với quốc gia đứng thứ nhất là Niger (7,1 người). Chỉ có hai quốc gia có tổng tỷ suất sinh thấp hơn Hàn Quốc là Bồ Đào Nha và Moldova. Tổng tỷ suất sinh bình quân của thế giới là 2,5 người. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Hàn quốc là 14%, đứng thứ 50 thế giới. Mặc dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với Nhật Bản là 27% và Ý là 23%, nhưng nếu xét cùng với tổng tỷ suất sinh ở mức thấp nhất thế giới thì tỷ trọng dân số cao tuổi của Hàn Quốc cũng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Tuổi thọ kỳ vọng khi sinh của nam giới Hàn Quốc là 79 tuổi, của nữ giới là 85 tuổi, tương tự so với năm 2017, lần lượt đứng thứ 23 và thứ 6 thế giới. Độ tuổi sinh đẻ bình quân của phụ nữ Hàn Quốc là 32,3 tuổi, cao hơn bình quân thế giới là 27,9 tuổi và bình quân các nước phát triển là 30 tuổi.





Những vấn đề trong cơ cấu dân số Hàn Quốc





Những số liệu thống kê trên đã bộc lộ nhiều vấn đề trong cơ cấu dân số Hàn Quốc, như tỷ lệ sinh thấp, kết hôn muộn. Gần đây, ở Hàn Quốc thịnh hành trào lưu kết hôn muộn, hoặc không kết hôn, khiến tỷ lệ sinh thấp và tốc độ già hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng. Sự thay đổi cơ cấu dân số đang tác động lớn tới cả nền kinh tế. Trong xã hội Hàn Quốc còn có cụm từ “thế hệ 3 từ bỏ”, tức từ bỏ yêu đương, bỏ kết hôn và bỏ sinh đẻ. Số gia đình một thành viên ngày một tăng, trở thành hình thái gia đình phổ biến nhất trong xã hội Hàn Quốc. Gia đình một thành viên thường là những người già sống neo đơn hoặc những thanh niên không kết hôn. Tỷ suất kết hôn thô, tức số đám cưới trên 1.000 người dân của Hàn Quốc từng đạt 7 cuộc cách đây 10 năm, nhưng đã giảm xuống còn 5,2 cuộc vào năm 2017. Độ tuổi kết hôn lần đầu ở nam giới Hàn Quốc là 32,9 tuổi, của nữ giới là 30,2 tuổi, tăng 1,1 tuổi và 2,2 tuổi so với cách đây 10 năm. Kết quả thống kê dân số lần này thêm một lần nữa cho thấy những vấn đề trong cơ cấu dân số Hàn Quốc, đang ngày một trở nên trầm trọng hơn.