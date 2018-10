Mỹ tiếp tục chỉ định Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về thao túng tỷ giá

ⓒYONHAP News

Báo cáo tỷ giá của Bộ Tài chính Mỹ





Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 đã công bố “Báo cáo chính sách tỷ giá của các đối tác thương mại lớn tháng 10 năm 2018”. Trong báo cáo này, Mỹ phân loại 6 quốc gia là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Thụy Sĩ là “quốc gia cần theo dõi liên quan đến thao túng tỷ giá”. Mỹ đặt ra 3 tiêu chuẩn về thặng dư thương mại với Mỹ, tỷ lệ thặng dư cán cân vãng lai trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc can thiệp vào thị trường ngoại hối, để chỉ định một đối tác thương mại là “quốc gia thao túng tỷ giá”. Cụ thể, ba tiêu chuẩn này là thặng dư cán cân thương mại với Mỹ đạt trên 20 tỷ USD, tỷ lệ thặng dư cán cân vãng lai trên GDP đạt trên 3%, can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối, tức tỷ lệ mua ròng ngoại tệ trên GDP đạt trên 2%. Nếu quốc gia nào thỏa mãn cả ba tiêu chuẩn thì sẽ bị xếp vào danh sách đen “quốc gia thao túng tỷ giá”, thỏa mãn một hoặc hai tiêu chuẩn thì sẽ bị xếp là “quốc gia cần theo dõi liên quan đến thao túng tỷ giá”.





Trung Quốc đã vượt quá tiêu chuẩn về thặng dư tương mại, với quy mô thặng dư lên tới 390 tỷ USD. Hàn Quốc cùng với Nhật Bản và Đức đều thỏa mãn hai tiêu chuẩn về thặng dư thương mại và cán cân vãng lai. Thụy Sĩ thỏa mãn tiêu chuẩn về thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp vào thị trường ngoại hối. Ấn Độ thỏa mãn một tiêu chuẩn về thặng dư thương mại.





Trường hợp Hàn Quốc





Cùng với Nhật Bản và Đức, Hàn Quốc đã 6 lần liên tiếp bị Mỹ xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về thao túng tỷ giá, kể từ sau báo cáo chính sách tỷ giá tháng 4 năm 2016. Trong báo cáo, Bộ Tài chính Mỹ dẫn đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), chỉ ra rằng: so với điều kiện nền tảng kinh tế trung hạn của Hàn Quốc, thì thặng dư cán cân vãng lai là quá nhiều và tỷ giá hối đoái thấp. Giá trị đồng won đã tăng 7% so với đồng đô la Mỹ trong nửa cuối năm 2017, nhưng đã quay lại xu hướng gần như bằng với trước đó trong năm nay. Quy mô can thiệp vào thị trường ngoại hối của Hàn Quốc là 4,1 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP, chưa tương ứng với tiêu chuẩn để xếp vào quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái.





Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ hoan nghênh việc Hàn Quốc quyết định công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối từ năm sau, cho biết sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách liên quan tới tỷ giá của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian tới. Ngoài ra, Washington đánh giá “phương án nâng cao tính minh bạch chính sách ngoại hối” mà Chính quyền Seoul công bố hồi tháng 5 vừa qua, đã mang lại tác động tích cực.





Phương án nâng cao tính minh bạch thị trường ngoại hối





Trong phương án nâng cao tính minh bạch thị trường ngoại hối mà Bộ Kế hoạch và tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra, có nội dung công khai các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối từ năm sau. Trong năm đầu tiên, Chính phủ sẽ công khai nửa năm một lần, từ năm tiếp theo sẽ công khai theo từng quý về lượng giao dịch đô la Mỹ của cơ quan quản lý ngoại hối. Chính phủ sẽ lần đầu công khai vào tháng 3 năm 2019 về các nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 12 năm nay.





Mặt khác, Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tụt giảm mạnh giá trị, cho biết sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra chặt chẽ để đưa ra quyết định trong vòng 6 tháng tới, cũng như tiếp tục thảo luận với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Về điều này, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết có thể coi như Mỹ đã quyết định “lùi” việc chỉ định Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá. Nếu trong lần tới, Trung Quốc bị xếp vào danh sách đen quốc gia thao túng tỷ giá, thì khi đó thị trường tài chính Hàn Quốc như ngoại hối, trái phiếu, sẽ bị biến động và trở nên bất ổn hơn, và điều này có thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế.