Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ủng hộ hai miền Nam-Bắc thực hiện nội dung nhất trí trong lĩnh vực quân sự 

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã công bố quyết định chính thức về phương án hỗ trợ Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thực hiện “Biên bản nhất trí thực thi tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự”.





Vai trò đặc biệt của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc được thành lập vào ngày 24/7/1950. Dựa theo quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, quân đội Liên hợp quốc được thành lập để tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Khi đó, Hội đồng bao an Liên hợp quốc gọi cuộc tấn công miền Nam của quân đội miền Bắc vào ngày 25/6 cùng năm, là một cuộc xâm lược, và ra quyết định thực hiện biện pháp quân sự để đáp trả. Theo đó, ngày 7/7/1950, Nghị quyết số 1588 của Hội đồng bảo an về việc thành lập Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc được thông qua. Sau khi các bên ký kết Hiệp định đình chiến năm 1953, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vẫn tiếp tục tồn tại, song có sự thay đổi nhiều về vai trò cũng như bộ máy tổ chức. Ban đầu, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc có quyền kiểm soát tác chiến của quân đội các nước tham chiến, bao gồm cả quân đội Hàn Quốc. Sự thay đổi mang tính quyết định đối với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc là việc Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ được thành lập năm 1978. Khi đó, quyền kiểm soát tác chiến được giao cho cơ quan này phụ trách. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc không còn được quyền kiểm soát tác chiến nữa, mà thực hiện nhiệm vụ được đề cập theo nội dung của Hiệp định đình chiến như vận hành Ủy ban đình chiến quân sự, Ủy ban của các quốc gia trung lập giám sát Hiệp định đình chiến, quản lý lực lượng cảnh vệ Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, và các chòi canh gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Sở dĩ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đảm nhận nhiệm vụ trên là bởi cơ quan này là bên tham gia vào việc xây dựng Hiệp định đình chiến. Do đó, theo pháp luật, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc có quyền kiểm soát và quản lý Khu phi quân sự liên Triều. Trước đó, vào cuối tháng 8, việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã không phê duyệt kế hoạch thông hành qua lại đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL), khiến công tác khảo sát thực địa cho dự án liên kết tuyến đường sắt liên Triều bị phá sản.





Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đại diện cho lập trường của Mỹ

Việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc phản đối có nghĩa là Mỹ đang phản đối, xuất phát từ cơ cấu đặc biệt của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc có sự tham gia của các nước từng tham gia chiến tranh Triều Tiên gồm Úc, Canada, Pháp, Na Uy, Thái Lan, và Anh. Tuy nhiên, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Vincent Brooks cũng đang kiêm cả chức Tư lệnh Liên hợp quốc, do đó, trên thực tế hai cơ quan này đều do Mỹ quản lý. Theo đó, không khó để khẳng định lập trường của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng chính là lập trường của Washington. Việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc công bố lập trường hỗ trợ hai miền Nam-Bắc thực thi nội dung nhất trí về lĩnh vực quân sự, đồng nghĩa với việc cơ quan này đã thảo luận với Mỹ về vấn đề này.