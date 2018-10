BOK đóng băng lãi suất cơ bản tháng thứ 11 liên tiếp

ⓒ YONHAP News

BOK đóng băng tỷ lệ lãi suất ở mức 1,5%/năm





Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của năm nay, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất cơ bản vào tháng 11 tới. Trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào ngày 18/10, BOK đã quyết định tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,5%/năm tháng thứ 11 liên tiếp. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay xuống 2,7%, thấp hơn khá nhiều so với con số dự báo đưa ra hồi đầu năm. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Tiến sĩ Kim Wang-jung thuộc Viện nghiên cứu tài chính Hana, sẽ phân tích bối cảnh đằng sau quyết định của BOK, và thảo luận một số đối sách cho tình hình hiện nay.





Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã đóng băng lãi suất 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Nguy cơ gây ra lạm phát được cho là một trong những nguyên nhân đằng sau quyết định này của BOK. Cụ thể, tiêu dùng cá nhân và đầu tư gia tăng có nguy cơ khiến lạm phát tăng nhanh. Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hàn Quốc vẫn duy trì trong phạm vi 1%, thấp hơn mục tiêu 2% mà BOK đề ra. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế đã xấu đi do những nhân tố không thuận lợi từ bên ngoài, như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tình hình tài chính bất ổn tại các thị trường tài chính mới nổi do việc Washington tăng lãi suất cơ bản.





Tăng lãi suất cơ bản có thể gây ra hậu quả gì?





Nguyên nhân đằng sau quyết định đóng băng lãi suất của BOK là những bất ổn kinh tế gia tăng trên toàn cầu, cùng những chỉ số kinh tế không mấy khả quan. Trong bối cảnh đó, tăng lãi suất cơ bản có thể khiến tình trạng suy thoái kinh tế trở nên trầm trọng hơn. Tiến sĩ Kim Wang-jung giải thích.





Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc chững lại, thu nhập của hộ gia đình và doanh nghiệp đều giảm. Nếu thu nhập doanh nghiệp tiếp tục giảm, sẽ khiến khả năng có được thu nhập lành mạnh ở cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp, trở nên suy yếu trầm trọng. Với rủi ro tín dụng tăng cao, các tổ chức tài chính sẽ chỉ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay với lãi suất cao hơn. Do đó, việc tăng lãi suất cơ bản sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Trong khi đó, các hộ gia đình sẽ cắt giảm chi tiêu, các doanh nghiệp cũng chuyển sang xu hướng gửi tiết kiệm thay vì đầu tư, khiến đà tăng trưởng của nền kinh tế suy yếu.





Thách thức từ tình trạng đảo ngược lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ





Thị trường việc làm ảm đạm cũng góp phần khiến BOK tiếp tục đóng băng lãi suất. Triển vọng mức tăng tuyển dụng của BOK được giảm xuống còn 90.000 việc làm, chỉ bằng một nửa so với con số dự đoán đưa ra vào tháng 7. Cơ quan này cũng dự đoán số lượng việc làm mới tạo ra trong năm 2019 cũng chỉ ở mức hơn 100.000 việc làm. Trong bối cảnh đó, nếu Ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản, tình hình tiêu dùng trong nước chắc chắn sẽ càng trở nên trì trệ, cộng với tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, sẽ khiến thị trường việc làm trở nên ảm đạm hơn. Với những nỗi lo như vậy, BOK đã quyết định tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản, đồng thời hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của năm nay. Trên thực tế, đầu năm nay, BOK đã dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3%. Tuy nhiên, vào tháng 7, cơ quan này đã hạ mức dự báo xuống 2,9%. Chỉ ba tháng sau, BOK đã quyết định hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế xuống mức 2,7%, con số này thấp hơn mức dự báo 2,8% của thị trường và là mức dự báo tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2012, thời điểm xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm do cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Đó là bởi tình hình xuất khẩu trở nên xấu đi khi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan tràn trên toàn cầu, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang, ngành xây dựng trong nước ảm đảm do những quy định mạnh tay của Chính phủ. Ngoài ra, với nhu cầu về chíp bán dẫn có khả năng suy giảm trong năm tới, đầu tư cơ sở vật chất liên quan cũng có nguy cơ chững lại. Tuy nhiên, BOK không thể cứ mãi giữ nguyên lãi suất cơ bản. Tiến sĩ Kim Wang-jung phân tích.





Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ tăng lãi suất cơ bản một lần nữa vào tháng 12 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm tới. Việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất trong 11 tháng liên tiếp, khiến tỷ lệ chênh lệch lãi suất giữa hai nước hiện nay đã lên tới 0,75%. Con số này có thể sẽ bị nới rộng thành 1%, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dòng vốn đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất không phải là yếu tố duy nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc. Các nhà đầu tư cũng xem xét đến tính thanh khoản của thị trường ngoại hối, lượng dự trữ ngoại hối và các yếu tố khác. Vì vậy, khả năng dòng vốn đầu tư sẽ tháo chạy khỏi thị trường Hàn Quốc không cao. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2019 cũng không mấy sáng sủa. Bởi vậy, khi FED dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất, BOK chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản.





Khả năng BOK nâng lãi suất cơ bản trong tháng 11





Bên cạnh vấn đề chênh lệnh giữa lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc và Mỹ ngay càng gia tăng, những bất ổn trên thị trường bất động sản và tài chính trong nước, cũng đang tạo ra sức ép lớn lên BOK. Trên thực tế, 2 trong 7 thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ cũng đã nhấn mạnh đến nhu cầu tăng lãi suất cơ bản. Do đó, nhiều người cho rằng BOK sẽ điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp cuối cùng trong năm của Ủy ban chính sách tiền tệ. Ông Kim Wang-jung nhận định.





Với dự báo tăng trưởng kinh tế của năm nay và năm tới là 2,7%, khả năng BOK tăng lãi suất cơ bản vào cuộc họp vào ngày 30/11 sắp tới là khá cao. Trong trường hợp bất khả kháng, cơ quan này có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau. Trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ chuẩn bị tăng lãi suất cơ bản vào tháng 12, quyết định tăng lãi suất của BOK sẽ trấn an dư luận trước tình trạng đảo ngược lãi suất quá lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ.