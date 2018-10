Mỹ phải thông báo trước cho Bắc Triều Tiên về việc cho trực thăng bay gần Khu vực an ninh chung 

Các chuyến bay của trực thăng Mỹ trong Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, sẽ phải được thông báo trước cho phía Bắc Triều Tiên.





Vấn đề tranh cãi

Việc trực thăng hoạt động trong khu vực trên đã trở thành vấn đề gây tranh cãi vì liên quan đến “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự”, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9. Theo biên bản nhất trí này, hai miền Nam-Bắc đã thống nhất cấm máy bay trực thăng bay trong phạm vi 10km thuộc khu vực phía Tây của đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) ở Bàn Môn Điếm, nhằm mục đích loại bỏ những yếu tố có thể làm bùng phát căng thẳng quân sự giữa các bên. Vì thế, nếu tuân thủ theo thỏa thuận trên, trực thăng thuộc căn cứ Bonifas của liên quân Hàn-Mỹ ở khu phi quân sự liên Triều, cũng sẽ bị cấm bay.





Vấn đề sử dụng trực thăng ở JSA

Căn cứ Bonifas là nơi đồn trú của tiểu đoàn quân cảnh vệ Khu vực an ninh chung của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, cách đường ranh giới quân sự liên Triều 2,4km về phía Nam. Tiểu đoàn quân cảnh vệ JSA là lực lượng kết hợp của quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Trong đố, Tiểu đoàn trưởng thuộc quân đội Mỹ, Tiểu đoàn phó là sĩ quan thuộc quân đội Hàn Quốc. Gần Khu vực an ninh chung có hai sân bay dành cho trực thăng, trong đó một sân bay trực thăng ở căn cứ Bonifas. Trực thăng ở đây thường được các quan chức chỉ huy của quân đội Mỹ sử dụng, đồng thời còn được dùng để vận chuyển quân nhu, hay chở những bệnh nhân cấp cứu. Vụ chuyển bệnh nhân cấp cứu điển hình là chở binh sĩ Bắc Triều Tiên tên Oh Chong-song bị thương nặng do bị quân đội miền Bắc truy bắn trên đường bỏ trốn sang Khu vực an ninh chung ở phía miền Nam vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, người này đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng từ Bonifas.

Tuy nhiên, “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” vẫn cho phép sử dụng trực thăng trong khu vực này trong các trường hợp chữa cháy rừng, cứu nạn cứu hộ và chở bệnh nhân, nhưng phải báo trước cho đối phương. Dù hai bên được phép sử dụng trực thăng cho các trường hợp cấp cứu, song các quan chức chỉ huy của quân đội Mỹ không còn được phép sử dụng trực thăng trong khu vực này nữa. Cho đến nay, việc cho phép vận hành, quản lý bay trong khu vực gần đường ranh giới quân sự liên Triều vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.





Thỏa thuận giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc

Mặc dù vậy, trong cuộc họp ngày 22/10, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc được cho là đã không có bất đồng ý kiến về vấn đề trên. Nói cách khác, phía miền Bắc đã không đề cập đến vấn đề trực thăng chở quan chức chỉ huy quân đội Mỹ bay về hướng Khu vực an ninh chung. Phía Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng không đưa ra kiến nghị nào về việc phải báo trước cho quân đội Bắc Triều Tiên về việc vận hành trực thăng trong khu vực JSA. Theo đó, có thể nói sẽ không có bất cứ trở ngại nào nếu quan chức chỉ huy quân đội Mỹ sử dụng trực thăng gần đường ranh giới quân sự liên Triều. Bên cạnh đó, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết, do có đường dây liên lạc giữa sĩ quan của quân đội miền Bắc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, nên hai bên có thể dễ dàng thông báo trước với nhau về việc sử dụng trực thăng trong Khu vực an ninh chung.