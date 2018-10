LEE HONG GI 2ND MINI ALBUM [DO n DO] (Lee Hong-ki)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Lee Hong-ki (이홍기)

Tên album / Đĩa đơn : LEE HONG GI 2ND MINI ALBUM [DO n DO]

Ngày phát hành : 18/10/2018





Ca khúc

01. I AM (With Cheetah)

02. COOKIES (Hát cùng Jung Il-hoon of BTOB)

03. COME TO ME (Hát cùng Joo-ho of SF9)

04. 모닥불 (Lửa trại) (Hát cùng DinDin)

05. YELLOW

06. GOOD NIGHT





Giới thiệu

Giọng ca chính Lee Hong-ki thuộc ban nhạc nam nổi tiếng FT.Island đã chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với tư cách là ca sĩ solo vào ngày 18/10 vừa. Sản phẩm trong lần comeback này của anh chàng có tên là “DO n DO”.





Đây là album solo thứ hai trong sự nghiệp 11 năm cầm mic của Lee Hong-ki, sau gần ba năm kể từ khi đạt được những thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng Kpop với mini album solo đầu tay mang tên “FM302” vào tháng 11 năm 2015.





Album mới của nam ca sĩ gồm có 6 ca khúc, do anh chàng sáng tác và sản xuất, cùng với sự góp sức của những giọng ca đình đám như nam rapper tài năng nhóm BTOB Jung Il-hoon với bài hát chủ đề “COOKIES”, nữ rapper cá tính Cheetah với bài hát “I AM”, anh chàng Joo-ho của nhóm SF9 với bài hát “COME TO ME” và nam rapper năng động DinDin với bài hát “모닥불” (Lửa trại). Đa số những ca khúc này đều được sáng tác theo thể loại Pop sôi động, góp phần làm nổi bật chất giọng mạnh mẽ và nội lực của Lee Hong-ki. Đặc biệt, ở bài hát chủ đề “COOKIES”, nam ca sĩ còn mạnh dạn thử sức mình ở thể loại mới lạ Future Pop – dòng nhạc được xem là hot nhất hiện nay và được các fan của âm nhạc điện tử khắp nơi ưa chuộng.





Không chỉ có giai điệu bắt tai, lôi cuốn, “COOKIES” còn thu hút người nghe bởi lời ca ý nghĩa, khi được Lee Hong-ki lồng ghép vào đó sự so sánh giữa cuộc đời của một con người và một bộ phim nhiều tập với nhiều tình tiết vui-buồn, đau khổ-hạnh phúc đan xen lẫn lộn, nhưng cũng không thiếu những thử thách và cả những điều thú vị luôn chờ đợi chúng ta khám phá.