BTS nhận huân chương văn hóa của Chính phủ Hàn Quốc

Nhóm nhạc nam đình đám Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng huân chương văn hóa Hwagwan nhờ vào sự đóng góp cho việc lan tỏa văn hóa Hallyu và chữ viết tiếng Hàn Hangeul.





Tour lưu diễn Mỹ và châu Âu của BTS

Sức nóng của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn một lần nữa đã thực sự được chứng minh qua chuyến lưu diễn vòng quanh Bắc Mỹ và châu Âu vừa qua. Nhóm BTS đã có có tổng cộng 22 buổi biểu diễn ở 11 thành phố của 6 nước trong trong vòng 50 ngày, kể từ đầu tháng 9. Các buổi trình diễn của nhóm tại Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Đức và Pháp, đã thu hút khoảng 320 nghìn khán giả đến xem.

Dù sự thành công của chuyến lưu diễn của BTS tại Mỹ cũng có ý nghĩa hết sức to lớn, song chuyến lưu diễn tại châu Âu mới thực sự đặc biệt, thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi cùng với Mỹ, châu Âu cũng là nơi có sự phân chia thị trường nhạc pop của thế giới. Châu Âu có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và người dân ở đây có lòng tự hào về ngôn ngữ dân tộc rất cao. Do đó, so với khu vực Bắc Mỹ, châu Âu có tư tưởng không tiếp nhận văn hóa của các nước khác mạnh mẽ hơn.

Với nhiều yếu tố như trên, Châu Âu được xem như là một mảnh đất tương đối khô cằn để Kpop tiến vào thị trường này. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn châu Âu lần này của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn đã thu hút được 100 nghìn khán giả đến xem 7 buổi trình diễn tại 4 nước. Số lượng khán giả như vậy là tương đương với tiêu chí của một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới. Có thể nói, BTS đã hoàn toàn đánh sập được bức tường thành kiên cố châu Âu.





BTS góp công lớn trong việc lan tỏa văn hóa Hallyu

Lý do khiến nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả thế giới là vì tài năng âm nhạc của các thành viên trong nhóm. Trong bài phỏng vấn các fan hâm mộ của nhóm BTS, Tạp chí chuyên về âm nhạc của Mỹ mang tên Rolling Stone đã giới thiệu rằng: thông điệp mà nhóm Đoàn thiếu niên chống đận mang đến thực sự rất đẹp. Dù phần lời bài hát đa số là tiếng Hàn, nhưng điều này không gây khó khăn gì cho fan hâm mộ, mà ngược lại họ còn cảm thấy thích thú hơn. Bởi vì, các fan hâm mộ có thể tìm lời bài hát và qua đó còn có thể học được tiếng Hàn. Nhóm nhạc BTS đã giúp cho giới trẻ trên toàn thế giới quan tâm nhiều hơn đến văn hóa Hàn Quốc, cũng như tạo cơ hội để học tiếng Hàn và chữ viết Hangeul. Có thể nói, BTS đã chứng minh được sự thật rằng âm nhạc chính là ngôn ngữ chung của thế giới. Theo kế hoạch, sau khi nhận huân chương văn hóa, nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn sẽ tiếp tục có chuyến lưu diễn mang tên “LOVE YOURSELF” tại Nhật Bản trong tháng 11 tới.