Miles Apart (Eddy Kim)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Eddy Kim (에디킴)

Tên album / Đĩa đơn : Miles Apart

Ngày phát hành : 11/10/2018





Ca khúc

01. Last

02. 떠나간 사람은 오히려 편해 (Người ra đi sẽ thấy dễ chịu hơn)

03. 사랑 모양 (Hình dáng tình yêu)

04. 달라 (Khác)

05. 초능력 (Năng lực siêu nhiên)

06. Miles Apart





Giới thiệu

Nam ca sĩ sở hữu chất giọng trầm ấm Eddy Kim đã đánh dấu sự trở lại của mình trong sự nghiệp ca hát với mini album mới mang tên “Miles Apart”, được chính thức tung lên kệ đĩa vào lúc 6h chiều ngày 11/10 vừa qua.





Vốn nổi tiếng với những bản tình ca lãng mạn do chính mình sáng tác, như “Bet on me”, “너 사용법” (Cẩm nang về em) và “Darling”, do đó 6 bài hát trong sản phẩm trở lại lần này gồm “Last”, “떠나간 사람은 오히려 편해” (Người ra đi sẽ thấy dễ chịu hơn), “사랑 모양” (Hình dáng tình yêu), “달라” (Khác), “초능력” (Năng lực siêu nhiên) và “Miles Apart”, lại tiếp tục là sản phẩm do chính Eddy Kim tự tay chắp bút, mang đậm phong cách R&B rất riêng của nam ca sĩ.





Dù vẫn là chủ đề tình yêu và chia tay muôn thuở, nhưng Eddy Kim đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm của mình với chất nhạc vui tai và cá tính, thay vì thể loại Ballad truyền thống thường thấy. Đặc biệt ở bài hát chủ đề “떠나간 사람은 오히려 편해” (Người ra đi sẽ thấy dễ chịu hơn) với những giai điệu R&B và Pop phóng khoáng, hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe một cảm nhận mới lạ hơn về câu chuyện của một người ra đi và một người ở lại, sau khi chấm dứt một cuộc tình.