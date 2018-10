CL góp giọng trong album mới của The Black Eyed Peas

ⓒ instagram.com/chaelincl

Cựu thành viên nhóm 2NE1, CL, sẽ đóng góp một ca khúc trong album kế tiếp của nhóm nhạc Mỹ lừng danh the Black Eyed Peas.

Theo danh mục vừa được the Black Eyed Peas công bố, album “Masters of the Sun” sẽ gồm 12 ca khúc, trong đó có bản “Dopeness” với sự tham gia của CL.

CL từng cộng tác trong ca khúc solo “Gettin’ Dumb” của thành viên will.i.am vào năm 2013, cũng như đứng chung sân khấu với the Black Eyed Peas tại lễ trao giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2011 và Liên hoan nhạc rock mùa hè Summer Sonic Festival tại Nhật Bản năm 2017.

“Masters of the Sun” sẽ ra mắt vào ngày 26/10/2018.