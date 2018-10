Quốc hội bắt đầu xem xét sửa đổi Hiến pháp và cải cách cơ chế bầu cử 

Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp và cải cách chính trị thuộc Quốc hội Hàn Quốc chính thức bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 24/10. Bài toán lớn nhất của cơ quan này chính là cải cách cơ chế bầu cử.





Phương án cải cách cơ chế bầu cử

Trọng tâm của việc cải cách cơ chế bầu cử là áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri (mixed member proportional), và cơ chế bầu cử nhiều nghị sĩ (multi-member districts). Cơ chế bầu cử của Hàn Quốc hiện hành là bổ sung thêm cơ chế trúng cử nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (proportional representation) vào bầu cử đầu phiếu đa số tương đối (plurality voting). Số ghế nghị sĩ tại Quốc hội hiện nay là 300 ghế, trong đó có 253 ghế nghị sĩ đắc cử theo khu vực, và 47 ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng.

Cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri là cơ chế thêm vào phương thức phân bổ số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với chính đảng tại Quốc hội vào cơ chế bầu cử đầu phiếu đa số tương đối hiện hành. Ví dụ số ghế nghị sĩ là 100, chính đảng A chiến thắng với 30 ghế nghị sĩ đắc cử ở khu vưc địa phương, và đạt được 40% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, thì đảng đó sẽ giành được 40 ghế nghị sĩ, trong đó có 30 ghế nghị sĩ đắc cử ở khu vực địa phương, và 10 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng. Có thể nói, đây là một phương thức mà nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì có nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết.

Cơ chế bầu cử nhiều nghị sĩ (multi-member districts) là cơ chế cho phép mỗi khu vực bầu cử được chọn ra từ hai đến ba, hoặc bốn nghị sĩ. Theo đó, toàn quốc sẽ được chia ra làm các khu vực bầu cử có thể chọn tối đa từ hai đến ba nghị sĩ, và khu vực có thể chọn tối đa bốn nghị sĩ, hoặc tùy vào đặc trưng của từng địa phương mà có thể kết hợp cả khu vực bầu cử chọn ra từ hai đến bốn nghị sĩ. Cơ chế này mặc dù sẽ có lợi cho ứng cử viên nghị sĩ của các chính đảng nhỏ, nhưng sẽ khiến cho tình hình chính trị trở nên lộn xộn hơn do có nhiều chính đảng xuất hiện. Do đó, việc xác định khu vực bầu cử như thế nào cũng không phải là vấn đề đơn giản vì gắn liền với lợi ích giữa các chính đảng.





Lý do cải cách

Sở dĩ, những phương án trên được đưa ra là vì hiệu quả không mong muốn của cơ chế bầu cử đầu phiếu đa số tương đối hiện hành, tức người thắng cử sẽ có được quyền tối ưu. Nói cách khác, trong cơ chế bầu cử đầu phiếu tương đối, nếu ứng cử viên nào không đứng đầu về số phiếu ủng hộ của cử tri thì xem như là bị loại. Nếu ứng cử viên dẫn đầu về số phiếu ủng hộ của cử tri đạt được 25% phiếu bầu, thì 75% phiếu bầu của các ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ của cử tri xếp thứ hai trở xuống sẽ hoàn toàn không được nhắc đến. Do vậy, cơ chế bầu cử này khá có lợi cho các chính đảng lớn, còn đối với các chính đảng nhỏ thì đây là một bức tường khó có thể vượt qua.





Triển vọng

Do đó, hai chính đảng lớn là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng đối lập Hàn Quốc tự do có thái độ khá tiêu cực đối với việc cải cách cơ chế bầu cử đầu phiếu đa số tương đối. Ngược lại, các đảng nhỏ như đảng Công lý, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ lại rất tích cực trong việc cải cách cơ chế bầu cử. Do thời gian hoạt động của Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp và cải cách chính trị là đến cuối năm nay, nên không có nhiều thời gian để thảo luận. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp và cải cách chính trị do Nghị sĩ Sim Sang-jung của đảng Công lý đảm nhiệm, và Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải cách cơ chế bầu cử trong dư luận đang dấy lên kỳ vọng rằng có thể Ủy ban sẽ cho ra được kết quả rõ ràng.