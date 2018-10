Nhân vật : Nhật Hạ

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Mình tên là Nhật Hạ. Có lẽ cũng như nhiều bạn du học sinh khác đang học tập tại Hàn Quốc, mình đã làm rất nhiều việc làm thêm, để trang trải cuộc sống. Nào là chạy bàn, giao đồ, rồi cả làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi nữa. Nói chung là ngoài việc học ở trường, thì có lẽ mình đã dùng gần cả nửa thời gian còn lại để đi làm thêm. Phải thế thì mình mới trang trải được tiền sinh hoạt phí đắt đỏ ở Hàn Quốc mà. Dù làm nhiều việc đến mức không có thời gian để đi chơi, nhưng mình chưa bao giờ thấy buồn vì điều này. Ngược lại, mình còn muốn cảm ơn cuộc sống vì đã tạo điều kiện cho mình được thử sức ở nhiều công việc, mà nếu cứ ở mãi Việt Nam thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình thực hiện được. Như các bạn cũng biết là mức sống ở Hàn Quốc và Việt Nam rất khác nhau. Lúc học ở nhà, tiền học phí tuy khá mắc, nhưng cũng không đến mức mình phải đi làm thêm suốt ngày như thế, lại thêm có gia đình ở bên, nên dù sao thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Còn bây giờ đã sang Hàn Quốc rồi, một mình ở nước ngoài nên mình phải tự lập, bản thân cũng không muốn làm phiền đến gia đình, nên mình mới quyết định làm hết sức những gì có thể. Cũng nhờ thế mà mình vừa có thêm tiền sinh hoạt, và lại thấy càng trưởng thành hơn. Từ một đứa nhút nhát mà mình đã trở nên hoạt bát và năng động rất nhiều. Thế là dù làm việc cực nhọc, nhưng mình vẫn rất vui, vì ngược lại, mình nhận được rất nhiều thứ, đó là còn chưa kể đến tình người nữa.





Mình nhớ khi đó là Tết năm 2016, lại một năm mình không thể về nhà, vì việc nhiều, vé lại mắc, nên không còn cách nào khác, mình phải ở Hàn Quốc gặm nhắm mỗi buồn một mình. Lúc đó, mình đang làm thêm tại một quán ăn gia đình. Trong đội ngũ nhân viên, mình là người nhỏ nhất, nên các cô các chú ai cũng quý và quan tâm hết mực. Có lẽ cũng vì thế mà khi thấy mình không về Việt Nam ăn Tết, ai cũng hỏi là bận học hay sao mà không về? Hay là không có đủ tiền mua vé, vậy thì cứ nói, cô chú sẽ ủng hộ hết mình. Đang lúc thấy lạc lõng và nhớ nhà, lại nghe cô chú nói như thế, mình bỗng thấy xúc động quá, thế là khóc một trận rõ to, đến mức làm cô chú cũng sợ theo. Thế là ai cũng xúm vào an ủi nhiệt tình, mặc dù người thì không biết tiếng Hàn, người thì không biết tiếng Việt, nhưng vẫn cứ ôm lấy nhau mà khóc nấc. Sau một hồi khóc đã rồi, mình nói là mình không sao, Tết này không về thì Tết sau về cũng được. Tuy nói vậy thôi nhưng sao mà mình hết buồn ngay được. Có lẽ cô chú hiểu điều đó mà ngay hôm sau, vừa đến quán, có cô thì cho mình một bọc táo to, bảo là ăn cho đẹp da ^^ Còn có cô thì cho mình bao nhiêu là thức ăn ngon, bảo là đồ ăn cô nấu nhiều lắm, chia cho du học sinh chúng mày ăn cho vui ^^ Nhưng vui nhất có lẽ là chú ở quầy tính tiền, chú bảo là con gái chú vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa có việc làm, Tết cũng chẳng đi đâu, nếu có muốn đi chơi thì bảo chị dẫn đi, muốn ăn, muốn mua gì thì bảo chị mua cho, chú cho tiền hết ^^ Không hiểu sao chỉ với những câu nói như vậy thôi mà mình thấy ấm lòng lắm. Và nhận ra là, đâu phải chỉ có người Việt Nam ở VN mới được thương yêu, mà người Việt Nam ở nước ngoài cũng được bà con bản xứ thương vậy. Chỉ cần mình cho người ta một chữ “tình”, thì người ta sẽ cho lại mình gấp đôi chữ “tình” ấy, cho dù cách biệt ngôn ngữ, thì cũng chẳng vấn đề gì cả, vì mọi người vẫn có thể thấu hiểu nhau từ trái tim mà.





Chính vì được cô chú thương yêu như con cháu trong nhà như thế, mà mình quyết định đồng hành cùng quán ăn gia đình ấy trong suốt 2 năm học còn lại. Như giờ, cũng đã qua 2 tháng kể từ ngày tốt nghiệp rồi, có lẽ mình nên chia tay gia đình ấy để về Việt Nam thôi. Nhưng chia tay ở đây không có nghĩa là vĩnh viễn không gặp lại. Mình đã tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng làm việc thật tốt, dành dụm được một số tiền, rồi một ngày nào đó, sẽ quay trở lại Hàn Quốc, gặp lại những con người tốt bụng ấy và gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất, vì đã luôn quan tâm, chăm sóc mình trong suốt thời gian qua.