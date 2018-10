Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều dự kiến diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều bị hoãn đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ trong tháng 11 tới, đã cho thấy đàm phán song phương đang có chiều hướng bị kéo dài.





Nguyên nhân

Nguyên nhân được cho là do cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều nhận ra rằng hai bên không có lý do nào cần phải vội vã. Về mặt chính trị tại Mỹ hiện nay, việc tổ chức Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có lợi hơn đối với Washington. Nói cách khác, cuộc họp cấp cao Mỹ-Triều nếu được tổ chức muộn hơn thì đây sẽ được xem như là một yếu tố thuận lợi cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Một khi kết quả cuộc họp có trước khi cuộc bầu cử diễn ra, thì đây sẽ không còn là một cơ hội tốt nữa, mà thậm chí có thể trở thành một yếu tố gây cản trở. Hơn nữa, đối với Mỹ, việc duy trì tình hình hiện nay được đánh giá là không gây tác động xấu nào cho nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 cho biết chỉ cần Bình Nhưỡng không tiến hành thử hạt nhân, thì thời gian đàm phán song phương nếu có kéo dài cũng không phải là vấn đề. Điều này cho thấy miền Bắc đã đóng băng các hoạt động hạt nhân, và Mỹ có thể kiểm soát được tình hình này thông qua đối thoại. Bên cạnh đó, Washington vẫn duy trì các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng, chứ không hề có động thái nhượng bộ, hoặc sẽ nhượng bộ. Do đó, trong bối cảnh này, hai bên không có lý do nào cần phải thúc đẩy nhanh đàm phán.

Đối với Bắc Triều Tiên, nếu tăng tốc độ đàm phán với Mỹ thì sẽ mất nhiều hơn được. Dựa vào thái độ của Washington, khả năng Mỹ chấp thuận ra Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), hay giảm nhẹ các chế tài đối với miền Bắc, là không cao. Do đó, Bình Nhưỡng không nhất thiết phải vội vàng đàm phán với Washington để tìm kiếm thêm sự nhượng bộ của Mỹ. Ngoài ra, tính đến nay, Bắc Triều Tiên cũng đã nhận được khá nhiều. Trong đó, thành quả lớn nhất chính là miền Bắc đã gây được sự chú ý trong cộng đồng quốc tế, giúp nước này đã phần nào thoát ly khỏi hình ảnh của một chính quyền độc tài, sát nhân.





Động thái của Hàn Quốc

Tuy nhiên, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài sẽ khiến cho động lực đối thoại bị mất đi. Đây là tình huống mà Hàn Quốc lo ngại nhất. Về vấn đề này, Seoul khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy tốc độ cải thiện mối quan hệ liên Triều, nhằm tiếp thêm động lực cho đàm phán Mỹ-Triều. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực giải thích với Mỹ về nguyên tắc và ý nghĩa của mối quan hệ liên Triều, cũng như đang điều chỉnh lại các chính sách liên quan.

Hiện tại, Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách với Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đang có chuyến thăm Hàn Quốc, liên tiếp gặp gỡ các nhân vật chủ chốt của Chính phủ, bao gồm cả Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok, để tập trung tiến hành điều chỉnh các chính sách.