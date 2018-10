BTS trình diễn cùng Charlie Puth

ⓒ Live Nation KR

Sáng ngày 29/10, người hâm mộ nhóm nhạc thần tượng 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn) được một bữa vui mừng như mở hội khi người đại diện công ty quản lý của nhóm là BigHit Entertainment đã chính thức xác nhận thông tin: các chàng trai BTS sẽ có cơ hội được trình diễn chung trên một sân khấu với giọng ca nổi tiếng của làng nhạc thế giới.





Ngôi sao đó chính là nam ca sĩ, nhạc sĩ tài năng người Mỹ Charlie Puth – chủ nhân của những bản hit đình đám như “We Don’t Talk Anymore”, “Attention”, “Done For Me” và bản song ca “See You Again” với rapper Wiz Khalifa. Đặc biệt hơn hết, Charlie Puth còn là thần tượng mà “em út” Jung-kook của BTS hết sức yêu mến. Do đó, cùng với việc gửi những lời chúc mừng đến BTS nói chung và Jung-kook nói riêng, cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới cũng đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn chung của hai đại diện đến từ Hàn Quốc và Mỹ.





Theo dự kiến, sân khấu này sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội MGA 2018 (kết hợp bởi MBC Plus và Genie Music Awards), tại Nhà thi đấu Namdong, thành phố Incheon, ngày 6/11 tới đây.