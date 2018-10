Key (SHINee) chính thức ra mắt solo

ⓒ SM Entertainment

Sáng ngày 30/10, người đại diện công ty giải trí SM Entertainment đã bất ngờ gửi đến cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc thần tượng nam SHINee tin vui rằng: anh chàng “chìa khóa đa năng” của nhóm – Key sẽ chính thức “tái ra mắt” với tư cách là ca sĩ solo với sản phẩm đầu tay mang tên “Forever Yours”.





Theo SM, trong những năm trở lại đây, bên cạnh việc chăm chỉ hoạt động nhóm, Key cũng đã từng bước thử sức mình trên con đường hoạt động cá nhân, bằng việc liên tục “đánh lẻ” tham gia một số vở nhạc kịch như “삼총사” (Ba chàng lính ngự lâm), “In the Heights”, cũng như bộ phim truyền hình của Đài tvN “혼술남녀” (Uống rượu một mình) năm 2016, và đặc biệt là góp giọng cho ca khúc “If You're Over Me” của nhóm nhạc đến từ Anh Years and Years.





Với việc nhận được phản ứng tích cực từ phía người hâm mộ và trên cơ sở những thành công đáng kể gặt hái được từ các sản phẩm đánh lẻ này, Key đã quyết định chính thức ra mắt solo với ca khúc “Forever Yours”, dự kiến sẽ được tung lên kệ đĩa vào lúc 6 giờ chiều ngày 6/11 (theo giờ địa phương).





Đây là lần đầu tiên sau 10 năm ra mắt với tư cách là “một mẩu” của SHINee, Key mới có cơ hội được phát hành sản phẩm cá nhân hoàn chỉnh của riêng mình. Do đó, nam ca sĩ hy vọng rằng các fan sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và sát cánh cùng anh trên chặng đường phía trước.