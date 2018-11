Tòa án tối cao tuyên “vô tội” với bị cáo từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo

Tòa án Hàn Quốc lần đầu tuyên án vô tội với người từ chối nghĩa vụ quân sự

Việc Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên bố “vô tội” với người từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm) là một trường hợp điển hình phản ánh rõ sự thay đổi của thời đại. Điều này thể hiện sự tôn trọng tự do tôn giáo và giá trị khoan dung đối với người thiểu số, vượt ra khỏi vấn đề an ninh quốc gia, hay bình đẳng đồng nhất. Trước đó, vào năm 2014, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã từng tuyên bố “có tội” về hành vi này, vì cho rằng bị cáo khi đó không có lý lo từ chối nghĩa vụ quân sự chính đáng.

Vụ kiện được Tòa án tuyên bố “vô tội” là một vụ kiện phúc thẩm đối với một tín đồ “Nhân chứng Giê-hô-va”, đã từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo. Tòa án tối cao đã công nhận rằng sự “tự do lương tâm” đã vượt qua khỏi lợi ích bảo vệ của Hiến pháp đối với nghĩa vụ quân sự. Do dó, hình phạt hình sự với những người từ chối nghĩa vụ quân sự là đe dọa đến bản chất, hay hạn chế quá mức sự “tự do lương tâm” của con người. Tuy nhiên, cũng có một số ít ý kiến bày tỏ phản đối, cho rằng việc tòa án tuyên “vô tội” khi không có một sự thay đổi thực tế, mang tính quy phạm nào rõ ràng về việc phải thay đổi quy định pháp luật vốn có, sẽ dẫn đến sự xáo trộn.





Triển vọng

Việc từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo là một đề tài tranh cãi không có hồi kết. Hàn Quốc có quy định hết sức nghiêm khắc về chế độ nghĩa vụ quân sự để đảm bảo an ninh, khi hai miền Nam-Bắc vẫn còn trong tình trạng đối đầu. Do đó, những người từ chối cầm súng chiến đấu vì đức tin vào tôn giáo, đều bị xử phạt hình sự. Mặc dù không phải không có ý kiến cho rằng cần phải công nhận quy định này, nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi mối quan tâm về quyền lợi đối với người thiểu số ngày càng tăng, thì sự nhận thức của con người về vấn đề này cũng thay đổi ít nhiều. Về việc này, Tòa án Hiến pháp hồi tháng 6 vừa qua đã kết luận rằng: điều khoản trong Luật nghĩa vụ quân sự không quy định “chế độ nghĩa vụ thay thế” cho những người từ chối nhập ngũ, là không phù hợp với Hiến pháp.





Dựa theo phán quyết của Tòa án tối cao, tốc độ xử lý các vụ kiện liên quan có khả năng sẽ được đẩy nhanh hơn. Hiện tại, tính đến cuối tháng 10, Tòa án tối cao đang điều tra xử lý đến 227 vụ kiện đối với những người từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Tất cả những vụ kiện này dự kiến sẽ đều được tuyên bố “vô tội”. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã bị tòa án tuyên “có tội” trước đó, sẽ khó có thể thay đổi được. Bởi lẽ, phán quyết trên của Tòa án tối cao chỉ có tác động đến những vụ kiện đang được xét xử.