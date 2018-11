Sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và thế giới

Nhạc truyền thống Hàn Quốc và nhạc Jazz

Vào cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX, khi dòng nhạc độc tấu dân tộc Sanjo mới ra đời, nghệ thuật hát kể chuyện Pansori đã thu hút được sự cảm mến của triều đình và đông đảo người dân trong xã hội Hàn Quốc. Thời điểm này, âm nhạc “Ragtime” hay còn được gọi là nhạc “Rag” cũng nổi lên như một phong cách âm nhạc độc đáo của người Mỹ gốc Phi sống ở khu vực bang New Orleans thuộc phía Nam nước Mỹ. Tới những năm 1910, nhạc Rag được đổi tên thành nhạc jazz. Khó có thể định nghĩa chính xác nhất quán về khái niệm nhạc jazz, nhưng có thể khẳng định rằng đây là phong cách âm nhạc tự do, coi trọng cảm giác và khả năng biểu cảm của người nghệ sĩ diễn tấu và có khá nhiều điểm tương đồng với âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Trên thực tế, sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc với nhạc jazz, đang tạo ra nhiều biến tấu âm nhạc mới. Và có lẽ khởi điểm của trào lưu này bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của nhóm nhạc 4 bộ gõ truyền thống Samulnori và nhóm nhạc Red Sun. Sau khi ra mắt và thực hiện các buổi công diễn ở nhiều nước trên thế giới, nhóm nhạc truyền thống Samulnori của Hàn Quốc đã trở nên “nổi đình nổi đám” vào cuối những năm 1980. Thời điểm đó, trong một lễ hội được tổ chức tại Đức, hai nhóm nhạc có phong cách biểu diễn ngẫu hứng Samulnori và Red Sun đã ngẫu nhiên chơi nhạc cùng nhau, rồi cùng sáng tác nhiều nhạc phẩm trên nền nhạc truyền thống của Hàn Quốc. Trong số này có thể kể đến nhạc phẩm “Tokki Iyagi” (Câu chuyện của thỏ) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thủy cung ca),tả cảnh thỏ quýnh lên nói dối chuyện này chuyện kia và bảo mình không phải là thỏ khi nghe long vương ra lệnh mổ bụng moi gan thỏ.





Giao thoa âm nhạc Hàn Quốc với âm nhạc thế giới sau giải phóng

Sau giải phòng, văn hóa vật chất phương Tây ồ ạt du nhập vào Hàn Quốc. Âm nhạc truyền thống vốn luôn đồng hành với hơi thở dân tộc Hàn, đã có thời gian bị lu mờ, thậm chí còn trở thành biểu tượng của “thời cổ hủ”. Vậy nhưng, âm nhạc truyền thống Hàn Quốc vẫn luôn không ngừng cố gắng tìm hướng đi và động lực phát triển mới. Trong số những nỗ lực này, không thể không nhắc đến hình thức sân khấu biểu diễn mới của nghệ thuật 4 loại nhạc cụ gõ Samulnori trên nền tảng nông nhạc Nongak toàn quốc. Sự gặp gỡ giao thoa của hai nhóm nhạc Samulnori và Red Sun một lần nữa đã tạo nên một luồng gió mới trong nghệ thuật âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Sau này, thời điểm cuối những năm 1990, nhóm nhạc jazz SaltaCello của Đức đã bắt đầu sáng tác các nhạc phẩm dựa trên dân ca của Hàn Quốc, và đã lột tả được tâm trạng buồn tủi của khách lãng du qua các khúc dân ca như Arirang vùng Jindo, Ganggangsullae, Onghyeya, Sabalga. SaltaCello đã phát hành đĩa nhạc để tưởng nhớ vận động viên Son Ki-jeong đoạt huy chương vàng trong nội dung Marathon tại Thế vận hội Olympic Munchen (Đức) năm 1936 khi bán đảo Hàn Quốc bị thực dân Nhật đô hộ. Điều này chứng tỏ nhóm nhạc jazz SaltaCello rất mến mộ và quan tâm tới đất nước Hàn Quốc.





Nhóm nhạc jazz Prelude Hàn Quốc được thành lập năm 2003 với các thành viên là sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Berklee ở Boston (Mỹ). Nhóm Prelude có 4 thành viên, gồm nghệ sĩ đàn Piano Ko Hee-an, nghệ sĩ đàn công tơ bát Choi Jin-bae, nghệ sĩ kèn Saxophone Richard Rho và nghệ sĩ trống Han Woong-won. Ngay từ thời du học, các thành viên trong nhóm đã cảm nhận thấy rằng nhạc jazz rất phù hợp với nhạc truyền thống của dân tộc. Nhóm đã cùng với danh ca Jeon Yong-nang chuyên hát các khúc dân ca tỉnh Gyeonggi, xuất bản đĩa nhạc Fly In với những khúc dân ca Hàn Quốc quen thuộc như Taepyeongga (Thái bình ca), Arirang vùng Miryang, Pungnyeonga (Khúc hát bội thu). Năm ngoái, nhóm nhạc Prelude đã cùng danh ca nhạc truyền thống Lee Hee-moon của nhóm nhạc Ssingssing, phát hành đĩa nhạc có tên “Hanguk Namja” (Đàn ông Hàn Quốc). Đánh giá của công chúng về những đĩa nhạc trên rất đa dạng. Có người thì cho đó là độc đáo mới mẻ, dễ tiếp cận với giới trẻ. Song có người thì lại bất bình và coi đó là hành vi hủy họai truyền thống dân tộc.

Trên đà thay đổi của thời đại, đương nhiên âm nhạc cũng thay đổi. Âm nhạc truyền thống cũng từng có lúc là âm nhạc mới, lúc đương thời. Câu hỏi đặt ra chính là “Âm nhạc nào sẽ là dòng âm nhạc trường tồn với thời gian và công chúng?” Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể có câu trả lời thực sự thỏa đáng cho câu hỏi này..





* Trích đoạn “Tokki Iyagi” (Câu chuyện của thỏ) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Sugungga (Thủy cung ca) / Linda Sharrock và Ahn Suk-seon (hát), Kim Deok-su (trống phong yêu Janggu)

* Khúc dân ca Arirang vùng Gangwon / SaltaCello

* Nhạc phẩm “Nanbongga” (Lan phùng ca) / Lee Hee-moon (hát), nhóm nhạc Prelude