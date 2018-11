Terius của tôi (My Secret Terius / Terius Behind Me)

Tên tiếng Hàn: 내 뒤에 테리우스

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: So Ji-seop, Jeong In-seon, Son Ho-joon, Im Se-mi

Đạo diễn: Park Sang-hoon, Park Sang-woo

Kịch bản: Oh Ji-yeong

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 27/9/2018

Số tập: 32

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Terius của tôi” là bộ phim được xây dựng theo mô-típ hài hước, nhưng cũng không kém phần gây cấn bởi phi vụ hợp tác giữa chàng điệp viên nằm vùng Kim Bon (So Ji-seop) và “bà mẹ bỉm sữa” Go Ae-rin (Jeong In-seon).

Kim Bon (So Ji-seop)

Kim Bon (So Ji-seop) là một đặc vụ ngầm nổi tiếng có mật danh Terius, hoạt động tại Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Thế mà giờ đây, anh ta chỉ muốn ẩn mình tại một căn hộ u tối và tránh tiếp xúc với những người xung quanh, chỉ vì thất bại trong một nhiệm vụ mật. Nhưng điều đáng nói hơn hết, chính sự thất bại thảm hại đó đã cướp đi sinh mạng của người con gái anh yêu. Cuộc sống của Kim Bon chỉ thật sự thay đổi, khi anh tình cờ gặp gỡ bà cô nội trợ và hai đứa trẻ tinh nghịch ở căn hộ đối diện.

Go Ae-rin (Jeong In-seon)

Go Ae-rin (Jeong In-seon) chính là “bà mẹ bỉm sữa” ở căn hộ đối diện căn hộ 803 của “cựu” điệp viên Kim Bon (So Ji-seop). Những tưởng sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào giữa một điệp viên nằm vùng và một bà cô nội trợ. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, sự thất bại của phi vụ năm nào mà Kim Bon đảm trách, đã không chỉ cướp đi mạng sống của người phụ nữ mà Kim Bon yêu, mà còn khiến Go Ae-rin trở thành góa phụ. Bởi chồng cô chính là nhân chứng duy nhất, tình cờ có liên quan đến đối tượng tình nghi mà Kim Bon đang truy đuổi. Chính mối dây liên kết này đã khiến cuộc sống của Kim Bon và Go Ae-rin hoàn toàn thay đổi. Họ từ hai cá thể hoàn toàn khác biệt, nay đã trở thành một tổ hợp không thể tách rời.

Jin Yong-tae (Son Ho-joon)

Jin Yong-tae (Son Ho-joon) tên thật là Jung In-soo – một người tay lừa đảo xấu xa “đã chết” từ nhiều năm trước. Một thế lực nào đó đã khiến cái tên Jung In-soo biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, thay vào đó đã cho anh ta một thân phận khác là Jin Yong-tae. Với một cái tên mới, khuôn mặt mới và nghề nghiệp mới, Jin Yong-tae sẽ làm bất cứ điều gì kể cả phạm pháp, cho tổ chức bí mật kia. Với ý thức rằng mình “đã chết” và sẽ có thể chết lần thứ hai dưới cái tên “Jin Yong-tae”, nên anh ta đã không còn quá thiết tha với cuộc sống này. Chỉ cho đến khi được gặp người phụ nữ có tên Go Ae-rin (Jeong In-seon), anh ta mới lần đầu tiên mong được sống lâu hơn, dù chỉ một ngày.

Yoo Ji-yeon (Im Se-mi)

Cũng là một điệp viên nằm vùng như Kim Bon (So Ji-seop), Yoo Ji-yeon (Im Se-mi) cũng sở hữu một cái đầu lạnh, cùng ánh nhìn sắc bén khiến người đối diện phải khiếp sợ. Nhưng nói cho cùng, cô vẫn là người phụ nữ có trái tim biết yêu. Và người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ không ai khác chính là điệp viên có bí danh “Terius”, tức Kim Bon. Yêu đơn phương bấy lâu nay, nhưng Ji-yeon vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ kỳ lạ sống đối diện nhà Kim Bon, cô mới nhận ra mối quan hệ giữa cô và anh đang ngày càng trở nên xa cách.