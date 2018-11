Hai miền Nam-Bắc cùng tiến hành khảo sát vùng nước ở cửa sông Hàn

Vùng nước sử dụng chung liên Triều

Vùng nước sử dụng chung liên Triều là khu vực sử dụng chung cửa sông Hàn, nơi bị chia cắt bởi đường ranh giới quân sự liên Triều. Đây là nơi dòng sông Imjin chảy từ phía Bắc Triều Tiên gặp hạ lưu sông Hàn ở Hàn Quốc, và chảy vào vịnh Ganghwa. Vịnh Ganghwa là vùng biển nằm giữa huyện Yeonbaek, tỉnh Hwanghae, Bắc Triều Tiên với đảo Ganghwa, huyện Ganghwa, thành phố Incheon, Hàn Quốc. Khu vực biển này chảy qua vịnh Ganghwa, vòng qua đảo Gyodong, cũng thuộc huyện Ganghwa, rồi chảy ra vùng biển phía Tây.

Theo Hiệp định đình chiến quân sự, tàu thuyền của người dân hai miền Nam-Bắc có thể tự do đi lại trên thủy vực sử dụng chung. Song, vùng nước này được quản lý như là “khu vực nhạy cảm”, nên tàu thuyền của người dân khó có thể tự do lưu hành ở đây do khả năng xảy ra những xung đột ngẫu nhiên là rất cao vì đường ranh giới quân sự không được thể hiện rõ trên mặt nước. Hiện tại, trong “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” có nội dung quy định hai miền Nam-Bắc phải thông báo cho nhau biết thông tin về người và tàu thuyền ra vào vùng nước này. Thời gian thông hành trong vùng nước này là từ lúc 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào tháng 4 đến tháng 9, và từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối vào tháng 10 đến tháng 3.





Công tác khảo sát

Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiến hành khảo sát tuyến đường thủy bằng cách sử dụng thiết bị truyền sóng âm thanh để đo chiều sâu từ thân tàu đến đáy sông, và đo sự thay đổi độ sâu của sông dựa theo mực thủy triều vào buổi sáng và buổi tối. Tức, hai bên sẽ lập ra hải đồ đến nay chưa có nhằm bảo vệ an toàn cho hoạt động của tàu thuyền.

Việc hai miền Nam-Bắc bắt tay khảo sát tuyến đường thủy là dựa theo đánh giá cao về giá trị sử dụng chung vùng cửa sông Hàn, và sông Imjin. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có kế hoạch cùng xúc tiến các dự án đa mục đích như khai thác vật liệu cát và sỏi, du lịch, nghỉ dưỡng, hay bảo tồn sinh thái. Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007, hai miền Nam-Bắc đã từng nhất trí khai thác vật liệu xây dựng chung trên khu vực sông Hàn và sông Imjin. Tuy nhiên, nội dung nhất trí này sau đó đã bị bỏ dở bởi mối quan hệ liên Triều rơi vào bế tắc.





Kỳ vọng

Nếu sau đợt khảo sát tuyến đường thủy lần này, các dự án sử dụng chung vùng nước cửa sông Hàn chính thức được triển khai, dự kiến việc khai thác vật liệu xây dựng sẽ được tiến hành đầu tiên. Việc này dự kiến đảm bảo nguồn cung vật liệu ổn định cho thủ đô Seoul và khu vực xung quanh thủ đô, nơi vốn thiếu thốn nguồn vật liệu xây dựng. Thứ hai là có thể hạ thấp được mực nước khu vực hạ lưu sông Imjin, phòng ngừa tình trạng lũ lụt thường xuyên. Cho đến nay, khi lũ lụt xảy ra ở khu vực giáp ranh biên giới liên Triều, Hàn Quốc khó có thể đưa ra biện pháp phòng ngừa do khu vực sông Imjin chảy qua địa phận của Bắc Triều Tiên.