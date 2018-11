Những vấn đề mâu thuẫn trong dự thảo cải cách lương hưu

Tổng thống chỉ thị xem xét lại dự thảo cải cách lương hưu

Việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị xem xét lại toàn diện dự thảo cải cách lương hưu, đã phản ánh được những trăn trở của Chính phủ trong vấn đề này. Có ba vấn đề mâu thuẫn lớn trong dự thảo cải cách lương hưu. Đầu tiên là phải nâng tỷ lệ chi trả lương hưu dựa trên thu nhập bình quân, trong khi nguồn chi trả lương hưu đang dần cạn kiệt. Để làm được điều này thì phải tăng phí bảo hiểm, nhưng đây lại là một vấn đề rất khó thực hiện trong bối cảnh hiện nay.





Nâng mức chi trả lương hưu trong khi nguồn quỹ đang dần cạn kiệt

Hiện đang có nhiều quan ngại về việc chế độ lương hưu hiện hành không thể trở thành mạng lưới an toàn, đảm bảo cho cuộc sống hưu trí một cách bền vững. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng, trợ cấp lương hưu chỉ đang ở mức độ là “tiền tiêu vặt”, không đủ để đảm bảo cho cuộc sống lúc về già. Do đó, cần phải nâng mức chi trả lương hưu dựa trên thu nhập bình quân đang ở mức 45% như hiện nay. Tuy nhiên, đây là một vấn đề không hề đơn giản, vì chỉ cần tăng mức này thêm 1% thì cũng đã làm hao tốn rất nhiều nguồn tài chính. Trong khi đó, nguồn chi trả lương hưu ngày càng cạn kiệt đang trở thành một mối lo ngại lớn. Số người tham gia đóng bảo hiểm lương hưu ngày càng giảm do tốc độ già hóa và tỷ lệ sinh thấp đang diễn ra hết sức nhanh chóng. Trong khi đó, số người được hưởng lương hưu lại gia tăng dần theo cấp số nhân. Với xu thế này, nguồn quỹ chi trả lương hưu có thể sẽ sớm cạn kiệt hơn so với dự kiến. Theo thống kê của Chính phủ, trong năm 2042, nguồn quỹ sẽ thâm hụt khi số tiền chi lớn hơn nhiều so với số tiền thu về. Và nguồn quỹ sẽ hoàn toàn là con số không chỉ 15 năm sau đó, tức năm 2057. Song, thời kỳ nguồn quỹ cạn kiệt có thể sẽ diễn ra nhanh hơn so với dự tính.





Tạo gánh nặng cho người dân nếu nâng phí bảo hiểm lương hưu

Đối sách giải quyết hợp lý nhất là nâng phí bảo hiểm lương hưu và tăng độ tuổi được nhận lương hưu. Tuy nhiên, điều này là không mấy dễ dàng vì đây là một gánh nặng cho người dân. Trên thực tế, đề xuất này sau khi được đưa ra trong dự thảo sửa đổi lương hưu vào tháng 8 vừa qua đã vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận. Nếu không nhận được sự ủng hộ của người dân, việc xúc tiến sửa đổi chế độ lương hưu sẽ khó có thể thực hiện được. Hơn nữa, Chính phủ cũng hiểu rõ rằng nếu nâng phí bảo hiểm thì sẽ khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri với chính quyền đương nhiệm bị giảm mạnh, nên việc cải cách chế độ lương hưu có khả năng cao sẽ bị đẩy lùi sang Chính phủ nhiệm kỳ kế tiếp. Cũng chính vì lý do này mà trong suốt 20 năm qua, chưa có nhiệm kỳ Chính phủ nào đưa ra quyết định tăng phí bảo hiểm lương hưu. Để tìm ra một phương án mang lại nhiều ưu đãi mà không tạo gánh nặng cho người dân, thực sự là một vấn đề hết sức nan giải.