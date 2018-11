“Xuất khẩu và tiêu dùng tại Hàn Quốc ổn định, trong khi tuyển dụng và đầu tư trì trệ” 

Chính phủ Hàn Quốc đã hai tháng liên tiếp không nhắc đến cụm từ “kinh tế đang trên đà hồi phục” trong nhận định về xu hướng kinh tế. Trước đó, cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước là Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) chỉ rõ rằng tình hình kinh tế đang trì trệ.





“Báo cáo về xu hướng kinh tế tháng 11”

“Báo cáo về xu hướng kinh tế tháng 11” của Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã đưa ra nhận định rằng tình hình xuất khẩu và tiêu dùng vẫn ổn định, còn đầu tư và tuyển dụng tiếp tục đình trệ. Theo báo cáo này, số người có việc làm trong tháng 9 tăng 45.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số người thất nghiệp là 1.024.000 người. Xuất khẩu trong tháng 10 đạt 54,97 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm ngoái. Tiêu dùng trong bán lẻ trong tháng 9 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán các mặt hàng tương đối lâu bền như may mặc tăng, nhưng các mặt hàng lâu bền như xe hơi, và các mặt hàng không bền như mỹ phẩm lại giảm. Trong lĩnh vực đầu tư cho thiết bị, đầu tư thiết bị vận chuyển trong tháng 9 giảm, nhưng đầu tư về các loại máy móc tăng 2,9% so với tháng 8. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, xây dựng nhà cửa, các công trình cơ bản đều giảm 3,8% so với tháng trước.





Điểm đáng quan tâm

Có ba điểm đáng quan tâm trong “Báo cáo về xu hướng kinh tế” lần này. Kể từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, Bộ Kế hoạch và tài chính đã 10 tháng liên tiếp đưa ra nhận định “kinh tế vẫn đang trên đà hội phục”. Tuy nhiên, câu trên đã bị xóa trong báo cáo tháng 10, và cũng không xuất hiện trong báo cáo tháng 11. Thứ hai là kể từ tháng trước, Bộ nhận định rằng “tình hình bất ổn đang lan rộng”. Trong báo cáo có nội dung cho rằng các yếu tố bất ổn từ bên ngoài đang ngày càng gia tăng như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng nghiêm trọng, giá dầu quốc tế tăng. Thứ ba là nhận định mới rằng xu hướng hoạt động ngành công nghiệp đang cho thấy sự trì trệ. Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích rằng các chỉ số hoạt động ngành công nghiệp trong tháng 9 đều không tốt, nên đã đưa ra nhận định khác.





“Còn khá sớm để nhận định tình hình kinh tế có xu hướng chững lại”

Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết vẫn còn khá sớm để nhận định cục diện kinh tế đang đến chu kỳ chững lại, vì cần phải xác định nhiều tiêu chí khác nữa. Trong khi đó, “Báo cáo xu hướng kinh tế tháng 11” của KDI lại nhận định mặc dù xuất khẩu cho thấy tỷ lệ tăng cao, song nhu cầu nội địa lại trì trệ, nên tình hình kinh tế toàn diện đều chững lại. Cơ quan này đánh giá rằng cho đến tháng 8 vừa qua, tình hình kinh tế vẫn có xu thế cải thiện. Nhưng kể từ tháng 9, cụm từ “xu thế cải thiện” đã bị xóa đi, và lần này Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc lại tiếp tục chính thức đưa ra nhận định rằng tình hình kinh tế phát triển chậm.