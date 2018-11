Hoãn hội đàm cấp cao Mỹ-Triều

ⓒYONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 công bố hoãn cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol, vốn dự kiến diễn ra tại New York vào ngày 8/11. Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc, nhưng đồng thời khẳng định rằng, quyết định hoãn cuộc hội đàm không làm mất đi động lực đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.





Hoãn hội đàm Mỹ-Triều





Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sẽ sắp xếp lại lịch trình cuộc hội đàm này khi điều kiện cho phép. Washington cũng khẳng định vẫn đang tiếp tục đối thoại với đoàn đàm phán của Bình Nhưỡng. Ngoài vấn đề lịch trình, hai bên vẫn đang tiến hành thảo luận về các vấn đề khác. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng ngày, đã xác nhận sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai vào đầu năm sau. Ông Trump bày tỏ hài lòng về những tiến triển hiện nay, cho biết mặc dù bản thân ông muốn dỡ bỏ cấm vận với miền Bắc, nhưng điều này cần có sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên và hai bên cùng phải hành động. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Washington vẫn đang duy trì cấm vận với Bình Nhưỡng, còn Bắc Triều Tiên đã dừng thử hạt nhân và phóng tên lửa, trao trả những con tin người Mỹ mà nước này bắt giữ cũng như hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).





Bối cảnh





Trước đó, Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định vẫn đang thảo luận một cách tốt đẹp về lịch trình hội đàm cấp cao với miền Bắc. Vậy nhưng, chỉ một ngày sau, nước này lại tuyên bố hoãn cuộc họp. Giới phân tích cho rằng, có thể hai nước đã thất bại trong quá trình thống nhất ý kiến. Ban đầu, Mỹ nhất trí về việc tổ chức hội đàm với miền Bắc do cân nhắc tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11, nhưng sau đó lại chưa thống nhất được ý kiến với Bình Nhưỡng nên quyết định hoãn cuộc hội đàm. Tổng thống Donald Trump sau đó liên tục nhấn mạnh rằng ông sẽ không “nóng vội” trong vấn đề Bắc Triều Tiên, càng củng cố hơn cho phân tích này.





Mặt khác, có ý kiến phân tích rằng Bắc Triều Tiên đã hủy cuộc họp này, do cảm thấy sẽ không đạt được lợi ích nào. Trên thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc Kim Yong-chol sau khi đặt vé máy bay tới New York, đã ngay lập tức hủy vé. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un gần đây quyết liệt yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận với nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo lại tái khẳng định lập trường sẽ duy trì cấm vận cho tới khi nào hoàn tất kiểm chứng phi hạt nhân hóa. Do đó, có thể Bắc Triều Tiên nhận thấy nước này sẽ không đạt được điều gì trong cuộc đàm phán cấp cao Mỹ-Triều. Rốt cuộc, vấn đề kiểm chứng phi hạt nhân hóa đang cản trở tiến trình đàm phán giữa hai bên.





Phản ứng của Hàn Quốc và triển vọng quan hệ liên Triều





Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc hội đàm Mỹ-Triều bị hoãn lại, nhưng nhấn mạnh cuộc hội đàm này chỉ là một phần trong tiến trình phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Mặc dù vậy, một số ý kiến lo ngại các lịch trình liên quan khác sẽ bị ảnh hưởng, như việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un trong năm nay, lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt hai miền Nam-Bắc. Nếu Mỹ yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh tốc độ triển khai các dự án hợp tác kinh tế liên Triều cho tới khi đàm phán Mỹ-Triều được nối lại thì khi đó, Chính phủ miền Nam sẽ phải điều chỉnh lại lịch trình các dự án đã nhất trí tiến hành với miền Bắc trong năm nay, như khảo sát chung về việc kết nối tuyến đường sắt liên Triều, dự án hiện đại hóa vườn ươm tại miền Bắc.