I am YOU (Stray Kids)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Stray Kids (스트레이 키즈)

Tên album / Đĩa đơn : I am YOU

Ngày phát hành : 22/10/2018





Ca khúc

01. YOU.

02. I am YOU

03. 편 (Người luôn đứng về phía anh)

04. 해장국 (Canh giã rượu)

05. Get Cool

06. Opposite and N/S

07. 0325

08. Mixtape#3





Giới thiệu

Trong những ngày cuối tháng 10, sàn đấu Kpop đã chào đón sự trở lại của các tân binh Stray Kids. Đây là nhóm nhạc thần tượng nam thứ ba của nhà JYP, sau hai nhóm đã rất nổi tiếng trước đó là GOT7 và DAY6. Tuy “sinh sau đẻ muộn”, nhưng Stray Kids không hề thua kém đàn anh của mình. Ngay từ khi chưa chính thức ra mắt, Stray Kids đã sớm là cái tên được nhiều người biết đến, bởi các thành viên của nhóm đều là những gương mặt chiến thắng cuối cùng trong chương trình thực tế của nhà JYP và Mnet. Đây đồng thời cũng là được xem là phiên bản nam của SIXTEEN – chương trình tuyển chọn các thành viên cho nhóm nhạc nữ đình đám Twice.





Sau album mini thứ 2 rất thành công là “I am WHO” hồi tháng 8, Stray Kids đã tái xuất với một sản phẩm mới cũng “dữ dội” không kém, mang tên “I am YOU”. Tuy trở lại cùng thời điểm với nhiều tên tuổi nổi tiếng như EXO, Super Junior và Jung Eun-ji, nhưng các anh chàng này không hề e ngại trước sức ép các đàn anh, đàn chị, bởi sản phẩm mới của nhóm gồm có 8 ca khúc mới, tất cả đều là do các thành viên tự sáng tác và sản xuất.





Việc thần tượng biết sáng tác nhạc hay viết lời đã rất phổ biến ở Kpop, nhưng số nhóm tự sản xuất hầu hết các ca khúc trong album của mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế, sản phẩm mới của Stray Kids đang rất được lòng các fan hâm mộ. Cả 8 ca khúc đều có giai điệu Pop xen lẫn Hiphop và Rock cá tính, tạo cảm giác bắt tai và gây nghiện. Đặc biệt bài chủ đề “I am YOU” còn được yêu thích hơn, vì nó mang thông điệp ý nghĩa: “Nhờ có BẠN, mới có TÔI của ngày hôm nay. Thật may mắn, vì lúc nào BẠN cũng ở bên cạnh TÔI như thế này.”