EXO tiếp tục lọp Top 200 của Billboard

Đã 2 tuần kể từ ngày phát hành album chính thức thứ 5 mang tên “DON'T MESS UP MY TEMPO”, nhưng đến thời điểm hiện tại, các chàng trai nhóm EXO vẫn đang tiếp tục “chiếm sóng” trên các phương tiện truyền thông đại chúng, khi xuất sắc nhảy vọt lên vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng Top 200, do tạp chí âm nhạc lừng danh Billboard bình chọn.





Đây là vị trí cao nhất mà EXO đã từng đạt được trong bảng xếp Billboard 200 kể từ ngày ra mắt đến nay, đồng thời cũng là vị trí cao thứ hai mà các “chiến binh” Kpop đã giành được trong trận chiến tranh giành “quyền lực” tại top 200 của Billboard. Thành tích cao nhất từng thuộc về các thanh niên “chống đạn” BTS với vị trí số 1 thế giới.





Đặc biệt, bên cạnh thành tích nói trên, EXO còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn hết khi tính đến ngày 13/11 (theo giờ địa phương), nhóm đã chính thức lập nên một kỷ lục khủng mới với danh hiệu “Ông hoàng album”, khi vinh dự trở thành nhóm nhạc đầu tiên ra mắt sau năm 2000, bán được hơn 10 triệu album tại Hàn Quốc.