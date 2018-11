COLOR*IZ (IZ*ONE)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : IZ*ONE (아이즈원)

Tên album / Đĩa đơn : COLOR*IZ

Ngày phát hành : 29/10/2018





Ca khúc

01. 아름다운 색 (Màu sắc tươi đẹp)

02. O` My!

03. 라비앙로즈 (La Vie en Rose) (Cuộc đời màu hồng)

04. 비밀의 시간 (Thời gian bí mật)

05. 앞으로 잘 부탁해 (Hãy giúp đỡ tớ nhé) (IZ*ONE ver.)

06. 반해버리잖아? (好きになっちゃうだろう?) (Anh thích rồi mà) (IZ*ONE ver.)

07. 꿈을 꾸는 동안 (夢を見ている間) (Mơ mộng) (IZ*ONE ver.)

08. 내꺼야 (Anh là của em) (IZ*ONE ver.) (CD only)





Giới thiệu

Vào ngày 29/10 vừa qua, làng nhạc Hàn Quốc đã chính thức chào đón màn ra mắt của một trong những nhóm nhạc nữ được mong chờ nhất trong những tháng cuối năm 2018, đó chính là nhóm nhạc IZ*ONE (viết tắt của “12 is one” – “Khoảnh khắc 12 cô gái trở thành một”). Đây là những gương mặt được tuyển chọn thông qua chương trình thực tế Produce 48 của kênh truyền hình Mnet và do công ty Off The Record Entertainment quản lý.





Tương tự Produce 101 phiên bản nam và nữ, Produce 48 cũng là chương trình âm nhạc thực tế “sống còn”, nhằm tuyển chọn 12 thành viên trong số 96 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau của Hàn Quốc và Nhật Bản. Những cô gái chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành “một mẩu” của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hoạt động trong vòng 2 năm 6 tháng.





Sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi Produce 48, 12 cô gái xinh đẹp của IZ*ONE đã chính thức “chào sân” Kpop với sản phẩm đầu tay mang tên “COLOR*IZ”, gồm 8 ca khúc được thể hiện theo cả phiên bản tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trong đó, ca khúc chủ đề “La Vie en Rose” càng được chú ý hơn hết, khi chỉ sau 10 ngày được công bố đã nhanh chóng đoạt cup chiến thắng đầu tiên trên sân khấu âm nhạc cuối tuần của Đài Mnet. Thậm chí, với chiến thắng này, các cô gái IZ*ONE còn phá vỡ lập kỷ lục “13 ngày” của đàn chị BLACKPINK, để nắm giữ danh hiệu là tân binh nữ đầu tiên giành cup nhanh nhất kể từ ngày ra mắt.





Tuy cùng mang tiêu đề là “La Vie en Rose” (Tạm dịch: Cuộc đời màu hồng), nhưng ca khúc của IZ*ONE lại khác hoàn toàn với bản tình ca trứ danh một thời của nước Pháp. Với nền nhạc bắt tai và sôi động, cùng lời ca đáng yêu được thể hiện qua chất giọng ngọt ngào của 12 thành viên, “La Vie en Rose” của IZ*ONE hứa hẹn sẽ khiến các fan yêu Kpop sẽ phải “mê mẩn” ngay từ những giai điệu đầu tiên kể về câu chuyện theo đuổi tình yêu dễ thương của một cô thiếu nữ.