Hàn Quốc xem xét áp dụng “chế độ cảnh sát tự trị”

Lý do cân nhắc áp dụng “chế độ cảnh sát tự trị”

Chế độ “cảnh sát tự trị” là một trong số 100 cam kết của Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in vẫn luôn nhấn mạnh đến việc phân quyền địa phương như một nền tảng quan trọng nhất trong công tác điều hành quốc gia. Hiện tại, cơ quan cảnh sát đang thuộc quyền quản lý của Chính phủ trung ương. Do đó, chính quyền địa phương không có quyền hạn nào về tình hình trị an, một trong những vấn đề cốt lõi của chính quyền tự trị địa phương. Hiện tại, chế độ cảnh sát tự trị đang được áp dụng, nhưng chỉ áp dụng hạn chế ở tỉnh tự trị đặc biệt Jeju (vùng đảo ở phía Nam Hàn Quốc).





Chế độ cảnh sát tự trị

Tại Hàn Quốc, chế độ cảnh sát tự trị lần đầu được xem xét áp dụng vào năm 2005, dưới thời Chính phủ Tổng thống Roh Moo-hyun. Song đề xuất này đã thất bại trong quá trình xây dựng luật pháp. Sau đó, Chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak, Tổng thống Park Geun-hye không mấy tích cực về việc áp dụng chế độ này. Ngoài ra, sự phản đối của phía cảnh sát do lo ngại chế độ cảnh sát tự trị sẽ làm giảm và thu hẹp quyền hạn, cũng phần nào gây khó khăn cho quá trình xúc tiến chế độ này. Đến thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, với cam kết thực hiện phân quyền địa phương, việc xúc tiến áp dụng chế độ cảnh sát tự trị đã được tiếp thêm sức mạnh.





Lo ngại

Chế độ cảnh sát tự trị được đánh giá là một điểm mạnh tối ưu trong việc cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh, phù hợp với nhu cầu người dân và đặc trưng của khu vực địa phương. Do đó, chế độ này được áp dụng khá lâu tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, hay Nhật Bản. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc áp dụng chế độ cảnh sát tự tại Hàn Quốc, nơi chính quyền địa phương có lịch sử tự trị còn tương đối non yếu. Đầu tiên là lo ngại rằng sự phân chia nhiệm vụ, công việc giữa cảnh sát quốc gia, và cảnh sát tự trị sẽ tạo ra những thiếu sót trong vấn đề đảm bảo an ninh. Trên thực tế, do đặc thù ngành nghề, nhiệm vụ của cảnh sát có nhiều phần khó có thể phân biệt một cách rõ ràng. Tức là lo ngại sẽ phát sinh những lỗ hổng trong quá trình hai bên đùn đẩy nhiệm vụ, hay phát sinh những tranh cãi trong lĩnh vực công việc.

Ngoài ra, việc người đứng đầu chính quyền thành phố, tỉnh được nắm quyền tuyển chọn nhân sự ban lãnh đạo cảnh sát tự trị, cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như tạo sự gắn kết lực lượng này với các tổ chức, cá nhân có thế lực ở địa phương. Một khi không thể kiểm soát đúng cách, sợi xích tham nhũng, tha hóa nảy ra trong nội bộ lực lượng cảnh sát tự trị. Dù vậy, mối lo ngại trên vẫn có thể kiểm soát được bằng một cơ chế kìm hãm sát sao. Chính phủ đang lập kế hoạch trong năm 2019 là sẽ ban hành luật liên quan trong nửa đầu năm, và chính thức thi hành vào khoảng nửa cuối năm. Theo đó, nhiều ý kiến chỉ ra rằng, Chính phủ cần phải đưa ra phương án giải quyết triệt để hết tất cả những mối lo ngại về việc áp dụng chế độ cảnh sát tự trị trong thời gian qua.