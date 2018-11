Tranh cãi quanh căn cứ tên lửa của Bắc Triều Tiên

ⓒYONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 12/11 (theo giờ địa phương) dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, cho biết xác định được 13 trong số 20 căn cứ tên lửa chưa khai báo của Bắc Triều Tiên. Trong đó, báo cáo còn giới thiệu cụ thể về căn cứ tên lửa “Sakkanmol” ở huyện Hwangju, tỉnh Bắc Hwanghae, miền Bắc.





Căn cứ tên lửa Sakkanmol





Báo cáo được CSIS công bố dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh do hãng vệ tinh tư nhân DigitalGlobe chụp miền Bắc vào ngày 29/3 năm nay. Căn cứ tên lửa Sakkanmol nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 135 km về phía Tây Bắc và cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) 85 km về phía Bắc. Báo cáo của CSIS cho rằng đây là một căn cứ do Lực lượng chiến lược của Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên quản lý, đóng vai trò chỉ huy lực lượng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Nơi này vận hành tên lửa Hwasong-5 và Hwasong-6. Tới thời điểm tháng 11 năm nay, căn cứ này vẫn đang hoạt động bình thường. Báo cáo bày tỏ lo ngại rằng trong khi truyền thông quốc tế đang hướng sự chú ý tới việc miền Bắc phá dỡ bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây, thì căn cứ tên lửa Sakkanmol và các căn cứ tên lửa đạn đạo chưa khai báo khác của Bắc Triều Tiên, có thể trở thành mối uy hiếp về mặt quân sự đối với quân đội Mỹ và Hàn Quốc.





Ảnh hưởng





Báo cáo của CSIS được dự báo sẽ gây ra tác động lớn do được công bố trong bối ảnh đối thoại Mỹ-Triều lại đang rơi vào tình trạng đình trệ sau khi lịch trình hội đàm cấp cao Mỹ-Triều bị hoãn. Báo cáo làm dấy lên nghi ngờ về tính chân thực trong ý định phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, lan rộng sự hoài nghi trong chính giới Mỹ. Về điều này, tờ Thời báo New York khẳng định: hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang lừa gạt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia cho rằng căn cứ tên lửa này không hề vi phạm Tuyên bố chung Mỹ-Triều, được lãnh đạo hai nước thông qua trong Hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 tại Singapore. Do đó, không thể nói Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã vi phạm cam kết. Mặt khác, Giám đốc Dự án hợp tác an ninh Đông Bắc Á của Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội Mỹ Leon Sigal ngày 13/11 (theo giờ địa phương) đã đăng một bài viết trên trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "Vĩ tuyến 38 độ Bắc" (38 North) của Mỹ, trong đó chỉ trích báo cáo của CSIS đã thổi phồng sự thật một cách cực đoan. Ngoài ra, còn có ý kiến chỉ ra sự bất hợp lý về mặt thời gian, do hình ảnh vệ tinh mà CSIS phân tích là vào tháng 3, trong khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào tháng 6.





Lập trường của Mỹ và Hàn Quốc





Về thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân lên tiếng, nhằm dập tắt luồng dư luận hoài nghi về ý định phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên. Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump khẳng định đây không phải là nội dung mới và Mỹ hoàn toàn nắm rõ những thông tin này. Ông Trump cho rằng việc tờ Thời báo New York cáo buộc Bắc Triều Tiên đang lừa gạt thế giới, là không chính xác, đồng thời chỉ trích đây là tin tức giả và khẳng định không có vấn đề gì bất bình thường đang diễn ra tại miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng bày tỏ sự bất bình, cho rằng bài báo của tờ Thời báo New York đã đi ngược lại nỗ lực giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa theo hướng ngoại giao của Chính quyền Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trong buổi họp báo thường kỳ đã nhấn mạnh vấn đề hạt nhân miền Bắc đã đạt được tiến triển to lớn.





Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong một buổi tọa đàm tại Quốc hội ngày 14/11 khẳng định Hàn Quốc nắm rõ tình hình về căn cứ tên lửa Sakkanmol của miền Bắc và căn cứ này đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, NIS nhận định Bắc Triều Tiên vẫn đang tiến hành phát triển hạt nhân, thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Do đó, liên quân Hàn-Mỹ vẫn đang duy trì hợp tác chặt chẽ để chia sẻ đánh giá, nhận định về các vấn đề liên quan, theo dõi sát sao tình hình.





K: Tiếp theo chuyên mục, mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung công ty dược phẩm sinh học Samsung BioLogics bị kết luận cố ý gian lận về kế toán vào năm 2015.