Hai miền Nam-Bắc kết nối đường bộ trong Khu phi quân sự liên Triều

Kết nối đường bộ trong DMZ, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt binh lính

Ngọn đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên) ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), dự kiến sẽ là nơi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tiến hành khai quật hài cốt của các binh lính tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bởi lẽ, ngọn đồi này nằm trong khu vực “Tam giác sắt” (Iron Triangle), một trong những nơi diễn ra trận đánh ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Căn cứ trên “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” được ký bên lề Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, hai miền Nam-Bắc có kế hoạch thành lập nhóm khai quật hài cốt chung cho đến cuối tháng 2 năm 2019, và tiến hành khai quật trong vòng 7 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10 năm sau. Việc kết nối đường bộ phía trong DMZ là để phục vụ cho công tác tìm kiếm hài cốt.





Khu vực “Tam giác sắt”

“Tam giác sắt” là chỉ khu vực có hình dạng giống hình tam giác, nối huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, miền Nam, với huyện Kimhwa và huyện Pyonggang, đều thuộc tỉnh Gangwon, phía miền Bắc. Đây một trong những tuyến giao thông có nhiều đường giao nhau, nối nhiều địa phương của Bắc Triều Tiên tới Seoul, Hàn Quốc. Do đó, trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, khu vực này đã trở thành trung tâm tập kết binh lực và vũ khí tuyến đầu của quân đội miền Bắc. Đây cũng là lý do vì sao quân đội Hàn Quốc gọi khu vực này là “Tam giác sắt”. Bởi tầm quan trọng mang tính chiến lược, mà nơi đây trở thành một trong những nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất giữa quân đội hai miền trong chiến tranh. Vào năm 1952, thời điểm cuộc chiến rơi vào tình trạng bế tắc, hai bên đã lao vào các trận đánh giằng co hao tổn binh lực và vũ khí, hòng chiếm lấy khu vực này, khiến một số lượng lớn binh lính đã hy sinh tại đây. Trong đó, trận đánh nổi tiếng nhất có thể kể đến là “trận ác chiến Piledriver”, “trận đánh Baekmagoji (Đồi Bạch Mã)”.





Khu vực đồi Hwasalmori

Đồi Hwasalmori cũng là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt trên, hiện đang nằm trong Khu phi quân sự liên Triều. Trong trận chiến lần thứ nhất vào cuối tháng 6 năm 1952, quân đội Hàn Quốc khi đó đang chiếm giữ vùng đồi này, đã bị quân đội Trung Quốc tấn công. Tại trận đánh thứ hai vào đầu tháng 7 cùng năm, quân đội miền Nam đã thành công trong việc chiếm giữ lại khu vực này. Trong cả hai trận đánh trên, phía quân đội Hàn Quốc có đến 180 binh lính tử trận, 16 người mất tích, trong khi phía địch có khoảng 1.300 binh lính bị bắn chết.

Theo đó, đồi Hwasalmori là nơi rất nhiều hài cốt của cả binh lính quân đội Hàn Quốc và quân địch nằm lại. Ước tính nơi đây có khoảng 200 bộ hài cốt binh lính Hàn Quốc, 100 hài cốt binh lính Mỹ và Pháp. Ngoài ra, dự kiến tại đây sẽ khai quật được một số lượng lớn hài cốt của binh lính Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Trước đó, trong quá trình tháo gỡ mìn và công tác mở đường, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 9 bộ hài cốt, trong đó đã xác định được danh tính của một số bộ hài cốt.