Gánh nặng chi trả chi phí y tế của hộ gia đình Hàn Quốc cao thứ tư trong OECD 

Thống kê về chi trả chi phí y tế năm 2016 tại Hàn Quốc cho thấy hộ gia đình vẫn đang phải chịu gánh nặng lớn cho chi phí y tế. Chi trả trực tiếp chi phí ý tế của hộ gia đình tại Hàn Quốc là khá cao so với bình quân của các nước thành viên khác trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nhưng lại có tỷ lệ thấp hơn so với chi phí y tế được trả bằng các nguồn quỹ công. Tuy nhiên, năm 2016 là thời điểm trước khi áp dụng chính sách mở rộng bảo hiểm y tế “Moon Jae-in Care”.





Nội dung trọng tâm của chính sách “Moon Jae-in Care”

Nội dung trọng tâm của chính sách “Moon Jae-in Care” là mở rộng đáng kể những danh mục được bảo hiểm y tế. Tức, những danh mục trong số những danh mục cần thiết khi khám bệnh, mà không hưởng bảo hiểm y tế trước đây, nay được chuyển thành nội dung được áp dụng bảo hiểm y tế. Tiêu biểu như chi phí chụp siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), chi phí điều trị nội trú phòng bệnh hai người. Các danh mục này cho đến nay vẫn thuộc diện không được áp dụng bảo hiểm y tế, là một trong những nguyên nhân chính tạo gánh nặng về chi trả chi phí y tế của hộ gia đình. Thậm chí, nhiều trường hợp gia đình lâm vào cảnh “tán gia bại sản” vì chi phí khám điều trị bệnh cao đối với các ca bệnh nặng cũng liên tiếp xuất hiện.





Kỳ vọng

Bắt đầu từ năm 2018, Chính phủ Hàn Quốc từng bước tiến hành chính thức chuyển đổi các danh mục không hưởng bảo hiểm y tế thành các danh mục được chi trả bảo hiểm y tế. Do đó, dư luận hiện đang quan tâm rằng liệu từ sau 2018, gánh nặng chi trả chi phí y tế của hộ gia đình Hàn Quốc có thấp hơn so với bình quân của các nước thành viên khác trong OECD hay không. Theo thống kê năm 2016, gánh nặng chi trả chi phí y tế của hộ gia đình tại Hàn Quốc cao thứ tư trong khối OECD. Việc gánh nặng chi trả chi phí ý tế của người dân giảm đi, cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ chi trả chi phí y tế từ các nguồn quỹ công sẽ tăng lên. Vì vậy, tỷ lệ chi trả chi phí từ các nguồn quỹ công của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng hơn, so với mức thấp thứ ba trong OECD trong năm 2016.





Tranh cãi

Chính sách “Moon Jae-in Care” có mặt tích cực là sẽ giúp giảm bớt chi phí y tế cho người dân, song vấn đề lại là tạo gánh nặng lớn cho việc sử dụng nguồn quỹ công. Do tốc độ cạn kiệt nguồn quỹ bảo hiểm y tế quốc gia đang ngày càng nhanh, sẽ không tránh khỏi việc nâng phí bảo hiểm y tế. Điều này cũng là một nguồn cơn tranh cãi về vấn đề tạo nguồn tài chính trong chính giới Hàn Quốc.