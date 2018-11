EXO tiếp tục lọp Top 200 của Billboard

© SM Entertainment

Dù trong thời điểm hiện tại, có rất nhiều nhóm nhạc thần tượng đánh dấu sự trở lại của mình với những sản phẩm chất lượng, nhưng điều này vẫn không đủ để dập tắt “ánh hào quang” đang tỏa sáng rực rỡ của EXO trên thị trường âm nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước. Bởi mới đây, nhóm lại tiếp tục lập nên một kỷ lục mới khi hai lần liên tiếp thống trị bản xếp hạng Album thế giới do tạp chí âm nhạc quyền lực Billboard (Mỹ) bình chọn. Sản phẩm được vinh danh là album chính thức thứ 5 của EXO mang tên “DON'T MESS UP MY TEMPO”, được phát hành vào ngày 2/11 vừa qua.





Không chỉ thế, nhóm còn khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi phải liên tục cập nhật những thành tích “khủng” mới như: hạng 23 trên bảng xếp hạng Billboard 200, hạng 9 trên bảng xếp hạng Artist 100, Quán quân bảng xếp hạng iTunes toàn cầu tại 48 quốc gia, Quán quân bảng xếp hạng Xiami Music (Trung Quốc), Quán quân ba tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và hai tuần liên tiếp đoạt chiếc cup chiến thắng trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần.