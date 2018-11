Ra mắt Nhóm công tác Hàn-Mỹ

ⓒYONHAP News

Nhóm công tác Hàn-Mỹ được thành lập nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Seoul và Washington trong cục diện phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã chính thức ra mắt và mở cuộc họp đầu tiên tại Washington ngày 20/11 (theo giờ địa phương). Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tổ chức định kỳ và có hệ thống cuộc họp của Nhóm công tác, tăng cường sự hợp tác và phối hợp với nhau.





Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác Hàn-Mỹ





Cuộc họp cùng ngày do Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đồng chủ trì. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp, hai bên đã tái khẳng định về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, như một trụ cột quan trọng trong an ninh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và cả khu vực. Cùng với đó, Seoul và Washington đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề nổi cộm liên quan tới Bắc Triều Tiên là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, thực thi nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và hợp tác liên Triều. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo báo chí cho biết hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, nỗ lực đạt mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc triệt để và được kiểm chứng đầy đủ. Ngoài ra, Nhóm công tác Hàn-Mỹ cũng đã thảo luận về việc miễn cấm vận đối với công tác khảo sát chung nhằm kết nối tuyến đường sắt hai miền Nam-Bắc. Tham gia Nhóm công tác, phía Hàn Quốc có quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Phủ Tổng thống; phía Mỹ có quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC).





Nhóm công tác Hàn-Mỹ





Nhóm công tác Hàn-Mỹ phụ trách các vấn đề về an ninh, ngoại giao, hợp tác liên Triều, cấm vận với Bắc Triều Tiên. Do đó, Nhóm công tác Hàn-Mỹ dự kiến sẽ có thể thảo luận một cách tập trung và hiệu quả về vấn đề miền Bắc. Có khả năng, Nhóm công tác sẽ thảo luận nhiều vấn đề đa dạng, như xây dựng khung tổng thể về lộ trình phi hạt nhân hóa, các nội dung cụ thể về dự án hợp tác, giao lưu liên Triều. Thời gian qua, Seoul và Washington trao đổi về vấn đề Bắc Triều Tiên thông qua nhiều kênh khác nhau và mỗi nước lại tự thảo luận nội bộ qua nhiều cấp. Trong quá trình này, đôi khi xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn quan điểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc Nhóm công tác Hàn-Mỹ ra mắt sẽ có thể giúp quá trình trao đổi giữa hai bên diễn ra một cách thuận lợi, bao quát hơn, khắc phục được những thiếu sót nêu trên.





Triển vọng





Việc khởi động Nhóm công tác Hàn-Mỹ được kỳ vọng sẽ góp phần giúp cho sự phối hợp giữa Seoul và Washington trở nên chặt chẽ hơn, tiếp thêm động lực lớn cho quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng và quá trình thực thi phi hạt nhân hóa, đồng thời giúp triển khai các dự án hợp tác liên Triều như kết nối tuyến đường sắt, có thể diễn ra thuận lợi hơn. Trong cuộc họp lần thứ nhất, Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công tác khảo sát chung đường sắt liên Triều. Thời gian tới, Nhóm công tác Hàn-Mỹ sẽ ưu tiên tập trung vào việc thống nhất lại lập trường của hai bên. Hiện tại, Hàn Quốc đang chủ trương mở rộng giao lưu liên Triều để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, trong khi Mỹ lại đặt trọng tâm vào mục tiêu “phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên triệt để và được kiểm chứng đầy đủ”. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, các dự án giao lưu liên Triều sẽ có thể bị ảnh hưởng tùy theo tình hình thảo luận tại Nhóm công tác Hàn-Mỹ. Do đó, vẫn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington.