Sun And Moon (Sam Kim)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Sam Kim (샘김)

Tên album / Đĩa đơn : Sun And Moon

Ngày phát hành : 22/11/2018





Ca khúc

01. Sun And Moon

02. It's You (Hát cùng ZICO)

03. Make Up (Hát cùng Crush)

04. 그 여름밤 (Đêm mùa hè đó)

05. The One

06. Would You Believe

07. 무기력 (Yếu đuối)

08. if





Giới thiệu

Sau một thời gian nhá hàng với mini album “dọn đường” “Sun And Moon Part.1” gồm 3 ca khúc mới, cuối cùng thì nam ca sĩ trẻ sinh năm 1998 Sam Kim cũng đã chính thức trở lại làng nhạc với sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp của mình mang tên “Sun And Moon” vào ngày 22/11 vừa qua.





Tuy không thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng giọng ca tài năng của nhà Antenna Music Sam Kim vẫn dễ dàng chiếm được tình cảm của các fan yêu Kpop bởi giọng ca thiên phú, cùng khả năng chơi ghi-ta điêu luyện của mình. Tuy nhiên, kể từ sau khi xuất sắc giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi K-pop Star mùa thứ 3 năm 2013, và về đầu quân cho Antenna Music, Sam Kim không phát hành nhiều sản phẩm cá nhân, mà chỉ tập trung góp giọng vào một số sản phẩm của các đàn anh, đàn chị như IU, Primary, Zico và Loco. Dù lui về phía sau hậu trường và chỉ góp giọng thu âm, song chàng ca sĩ trẻ này vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ các fan hâm mộ.





Cuối cùng thì sau 2 năm 6 tháng kể từ khi ra mắt với album “I AM SAM” hồi tháng 4 năm 2016, Sam Kim cũng đã chính thức quay trở lại làng nhạc với sản phẩm hoàn chỉnh đầu tay mang tên “Sun And Moon” trong sự mong mỏi chờ đợi của người yêu nhạc. Album này gồm có 8 ca khúc, đều do chính anh chàng tự sáng tác và sản xuất. Đặc biệt, ở bài hát chủ đề “It’s You”, nam ca sĩ trẻ còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ tiền bối Zico trong quá trình sáng tác và thu âm. Đây là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần cá tính, mang đậm chất R&B, giúp người nghe có thể hiểu được sự bối rối và xao xuyến của một chàng trai khi rơi vào “lưới tình” của một cô gái.