Mở rộng áp dụng phí ưu đãi thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh vừa và nhỏ

Giảm phí thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh vừa và nhỏ

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã nhất trí mở rộng áp dụng phí ưu đãi thẻ tín dụng, nhằm giảm bớt gánh nặng đang ngày càng lớn cho hộ kinh doanh vừa và nhỏ. Gần đây, giới kinh doanh vừa và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh doanh trì trệ và phí nhân công tăng cao, đặc biệt là đối với hộ kinh doanh tự do có quy mô tương đối lớn, với doanh thu từ 500 triệu won/năm (442.800 USD/năm). Đó là bởi cho đến nay, các chính sách hỗ trợ chỉ đặt trọng tâm vào các đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ. Có thể nói, những hộ kinh doanh hầu như không nhận được sự hỗ trợ nào từ Chính phủ. Do đó, đối sách lần này đặt trọng tâm vào đối tượng trên. Bên cạnh đó, Chính phủ và đảng cầm quyền cũng quyết định nâng hạn mức khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ 5 triệu won (hơn 4.400 USD) lên 10 triệu won (gần 8.900 USD). Nếu áp dụng hạn mức này cùng với việc giảm phí thẻ tín dụng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho tầng lớp kinh doanh vừa và nhỏ. Chính phủ và đảng cầm quyền kỳ vọng chính sách này sẽ giúp hạn chế những khó khăn cho giới tiểu thương và cải thiện được tình hình tuyển dụng.





Chính sách hỗ trợ công ty phát hành thẻ

Cuộc khủng hoảng các hộ kinh doanh là đồng nghĩa với sự sụp đổ kinh tế của người dân. Đây là lý do khiến Chính phủ và đảng cầm quyền tích cực đưa ra các chính sách hỗ trợ cho tầng lớp này. Tuy nhiên, đối sách trên lại vấp phải sự phản đối vì gánh nặng lại đè lên vai của các công ty phát hành thẻ tín dụng. Do đó, Cơ quan giám sát tài chính và Ủy ban chính sách tiền tệ cho biết sẽ nỗ lực cải thiện các chế độ như cho phép sử dụng thông tin người dùng đăng ký tại công ty thẻ tín dụng để thực hiện công tác tư vấn, hay giúp giảm bớt chi phí và đa đạng hóa nguồn thu lợi nhuận của các công ty phát hành thẻ. Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon nhận định rằng đối sách trên có thể sẽ có tác động tiêu cực đến các công ty phát hành thẻ trong một thời gian ngắn, song sẽ giúp ổn định ngành công nghiệp thẻ về dài hạn.