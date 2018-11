Công ty Sempio – Doanh nghiệp chuyên sản xuất tương lâu đời tại Hàn Quốc

© SEMPIO

Bí quyết từ công nghệ làm tương truyền thống

Ẩm thực Hàn Quốc có các món ăn lên men tiêu biểu như các loại jang, tiếng Việt là “tương” và dưa muối kimchi. Trong đó, món tương được coi là gia vị thiết yếu trong mỗi bữa ăn. Được thành lập vào năm 1946, Công ty Sempio là nhãn hiệu đại diện cho văn hóa làm tương truyền thống của Hàn Quốc. Vào những năm 1950, thời điểm Hàn Quốc còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng Nho giáo, Sempio đã thuê những nhân viên là các bà nội trợ, trực tiếp làm tương tại nhà. Sempio cũng là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sử dụng các quảng cáo dùng đèn neon, hay có các đoạn quảng cáo như là bài hát trên truyền hình và giới thiệu hộp nhựa PET giúp bảo quản sản phẩm của công ty. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và mục tiêu dẫn đầu thị trường, Sempio đã trở thành thương hiệu gia đình lâu đời nhất về món tương lên men, chiếm tới hơn 60% thị phần trên thị trường này tại Hàn Quốc. Không chỉ vậy, hằng năm, công ty đã đầu tư hơn 10 tỷ won (9 triệu USD) vào việc nghiên cứu và phát triển để mang lại các món tương với hương vị tuyệt vời, được người tiêu dùng yêu thích. Đến năm 2012, công ty đã tung ra một sản phẩm mới trên thị trường. Sau đây, Giám đốc Marketing Suh Dong-soon của Sempio sẽ giới thiệu về công ty và món tương đặc biệt do doanh nghiệp này phát triển.





Với tâm huyết lâu năm, công ty đã có thể khôi phục và sản xuất đại trà loại tương truyền thống của Hàn Quốc, gọi là nước tương Joseon Ganjang. Nhưng khác với kỳ vọng, thị trường đã không đón nhận món tương này do thị hiếu ẩm thực của người tiêu dùng hiện đại đã thay đổi, hướng về phong cách ăn uống của người phương Tây. Do đó, chúng tôi đã quyết định phải thay đổi nước tương truyền thống sao cho vẫn lưu giữ được hương vị độc đáo, đặc trưng, nhưng lại không quá nồng. Và thành quả chính là tương Yondu, loại nước tương lên men với công nghệ hiện đại, phát triển từ cách làm nước tương Joseon Ganjang truyền thống.





© SEMPIO

Kết hợp với Viện nghiên cứu Alicia qua dự án toàn cầu về tương

Là công ty chuyên về các món nước chấm truyền thống và công nghệ lên men, Sempio đã dành tới 4% đến 5% doanh thu hàng năm cho việc nghiên cứu và phát triển, nhằm phân tích các nguyên liệu và hương vị truyền thống một cách khoa học. Con số này là rất cao, so với mức đầu tư chỉ 1% đến 2% của các công ty trong nước khác. Năm 2013, công ty đã thành lập Trung tâm nghiên cứu lên men tương đầu tiên tại Hàn Quốc ở thị trấn Osong, thuộc tỉnh Bắc Chungcheong. Trên thực tế, các loại gia vị 100% nguồn gốc từ rau củ thường giúp kích thích vị giác, mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên đặc trưng. Kết quả là chỉ sau 5 năm, tương Yondu đã thu về 18 tỷ won (khoảng 16 triệu USD). Hiện nay, công ty không chỉ tập trung vào thị trường nội địa, mà còn hướng tới thị trường nước ngoài. Bà Suh Dong-soon chia sẻ.





Chúng tôi cho rằng việc đánh giá các sản phẩm của mình theo chuẩn quốc tế là rất cần thiết, thay vì chỉ dựa trên những nhận định cảm tính. Do vậy, chúng tôi đã thực hiện một dự án với Viện nghiên cứu Alicia của Tây Ban Nha. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước tương Yondu của chúng tôi có khả năng đáp ứng thị hiếu ẩm thực của khách hàng toàn cầu. Nước tương Joseon Ganjang và tương đỗ Doenjang truyền thống của Hàn Quốc có vị đậm đà, ngậy hơn hẳn so với nước tương, tương đỗ của Nhật Bản. Do đó, Viện Alicia cho rằng khả năng phát triển và quốc tế hóa món tương Hàn Quốc còn rất cao. Với kết quả đó, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn về sản phẩm của mình, và sẵn sàng khám phá thị trường toàn cầu.





© SEMPIO

Yondu, “nước chấm ma thuật” được công nhận ở nhiều nơi trên thế giới

Cách đây 5 năm, Sempio đã tiến hành dự án nghiên cứu về món tương với Alicia, trung tâm nghiên cứu ẩm thực đầu tiên trên thế giới. Sau khi sử dụng Yondu với nhiều món ăn khác nhau, các nhà nghiên cứu đã kết luận Yondu là loại “nước sốt ma thuật”, phù hợp với bất kỳ loại món ăn nào, và thậm chí chính họ đã sử dụng Yondu cho bữa ăn trưa, khi ăn kèm với salad và súp. Gia vị “made in Korea” này đã được công nhận trên toàn cầu. Bà Suh Dong-soon giải thích thêm.





Yondu đã giành được giải thưởng loại gia vị sáng tạo nhất tại Hôi chợ các sản phẩm tự nhiên 2018 (Natural Products Expo West 2018) tổ chức tại California (Mỹ). Yondu đã nhận được giải thưởng này, khi đáp ứng được tất cả yêu cầu khắt khe như sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên, không chứa chất biến đổi gen (Non-GMO), không chứa gluten, lên men tự nhiên, không có chất tạo màu, hương liệu hay chất bảo quản. Các chuyên gia đã rất ấn tượng với công nghệ làm tương đặc biệt từ đỗ. Mặc dù có tới 890 sản phẩm ứng viên, nhưng Yondu đã xuất sắc chiếm vị trí Quán quân. Sản phẩm này cũng được đón nhận tại châu Âu, khi các đầu bếp tại các nhà hàng được gắn danh hiệu Michelin ở Tây Ban Nha và Pháp đang phát triển nhiều món ăn sử dụng Yondu.





Tham vọng “toàn cầu hóa” tương Yondu qua phòng trưng bày tại New York

Năm 2013, Yondu đã được độc giả của tờ nhật báo Tây Ban Nha El Periodico de Catalunya bình chọn là một trong những sản phẩm của năm đó. Hiện nay, sản phẩm này đang được xuất khẩu sang 26 nước trên thế giới như Mỹ, Tây Ban Nha, Úc, Pháp và Trung Quốc. Năm nay, Sempio đã mở một phòng trưng bày ẩm thực Yondu tại New York (Mỹ) để quảng bá về sản phẩm mạng đậm hương vị tương truyền thống Hàn Quốc này. Giám đốc Suh Dong-soon chia sẻ thêm.





Phòng trưng bày ẩm thực Yondu ở New York là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm kết hợp các món ăn phương Tây với tương Yondu, và cũng là cơ hội nghiên cứu cải thiện chế độ ăn uống lành mạnh của người phương Tây. Đây được xem là một trong những trung tâm tiếp thị toàn cầu của Sempio. Khi mở phòng trưng bày ở đây, chúng tôi đã phát hiện ra những lợi ích không ngờ tới của Yondu, với kết quả nghiên cứu cho thấy sản phẩm này không chỉ giúp cải thiện chế độ ăn uống của người Mỹ, mà còn mở ra những ý tưởng mới cho việc phát triển ẩm thực Hàn Quốc. Yondu đã và đang được thừa nhận trên toàn cầu, và chúng tôi mong muốn biến sản phẩm này thành gia vị thiết yếu cho bữa ăn của mọi nhà trên toàn cầu. Đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.





Ngoài phòng trưng bày, Sempio còn tổ chức Hội thảo toàn cầu về tương (Global Jang Workshop) tại New York vào ngày 12/11. Với khẩu hiệu “Tận hưởng thị hiếu ăn uống của thế giới bằng hương vị Hàn Quốc”, Sempio được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua những thách thức mới, gặt hái được thành công trên thị trường toàn cầu.