Hàn Quốc công bố phương án thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu

Hàn Quốc giành lại vị trí số một thế giới về đơn hàng sau 7 năm

Ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh, sau khoảng thời gian vật lộn với quá trình tái cơ cấu và tình trạng khan hiếm đơn hàng. Cùng với đó, ngày 22/11, Chính phủ đã công bố phương án thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Lee In-chul, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Chamjoeun, sẽ phân tích cụ thể về bối cảnh hồi phục của ngành công nghiệp này và các biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ vừa công bố.





Một trong những yếu tố đằng sau sự chững lại của nền kinh tế Hàn Quốc là kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa của các ngành công nghiệp sản xuất truyền thống như ô tô và đóng tàu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đóng tàu đang chứng kiến một bước đột phá khi số lượng đơn đặt hàng từ tháng 1 đến 10 tháng năm nay đã tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp Hàn Quốc giành lại vị trí số một và chiếm 44% thị phần toàn cầu. Trong cuộc họp Nội các cuối tuần trước, Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập đến những tín hiệu lạc quan gần đây và khéo léo dùng hình ảnh “đẩy mái chèo khi nước dâng lên”. Rõ ràng, Tổng thống Moon đang gửi thông điệp hối thúc Chính phủ nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp đóng tàu một cách đầy đủ, tận dụng thời cơ hiếm có, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.





Nguyên nhân các đối tác tìm đến các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc thay vì Trung Quốc

Theo Viện nghiên cứu thị trường đóng tàu Clarkson có trụ ở tại Vương quốc Anh, tính đến tháng 10 năm nay, các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đã giành được gần 45% tổng số đơn hàng trên thị trường toàn cầu, với 23 triệu tấn tổng hợp bù (CGT). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Hàn Quốc giành được các đơn hàng có tấn tổng hợp bù vượt qua con số 10 triệu CGT. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ vượt xa các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, vốn nắm giữ vị trí này kể từ năm 2012. Trong xu thế phục hồi chung của ngành công nghiệp đóng tàu thế giới, từng chạm đáy trong năm 2016, ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc được tin tưởng sẽ tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Lee In-chul lý giải nguyên nhân.





Các quy định chặt chẽ về khí thải đã khiến các nước tìm đến công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Cụ thể, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) công bố sẽ siết chặt quy định về khí thải kể từ năm 2020, và không quá ngạc nhiên khi công nghệ đóng tàu tiên tiến lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, nhiều dự báo cho rằng chiến lược giá rẻ của Trung Quốc đã đạt đến ngưỡng. Cụ thể, theo Viện nghiên cứu Clarkson, 75% các xưởng đóng tàu của Trung Quốc đã không giành được đơn hàng nào trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay. Ngược lại, với công nghệ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc và Nhật Bản, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nhận được sự quan tâm lớn từ các khách hàng. Kết quả là các doanh nghiệp này đã giành được rất nhiều đơn hàng trong năm nay.





Thách thức đối với các doanh nghiệp đóng tàu vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đã tận dụng tối đa sự bùng nổ trong ngành công nghiệp đóng tàu thế giới. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, Công ty công nghiệp nặng Hyundai đã nhận được các đơn hàng đóng mới 135 con tàu, trong khi Công ty công nghiệp nặng Samsung cũng ký được đơn hàng đóng mới 41 con tàu, và Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đã thắng thầu đóng mới 38 con tàu. Sự tăng trưởng này khiến nhiều người kỳ vọng ngành công nghiệp đóng tàu sẽ thoát khỏi tình trạng suy thoái kể từ năm tới. Trong khi đó, các quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế về lượng khí thải lưu huỳnh cũng mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc. Cụ thể, từ năm 2020, IMO sẽ khống chế lượng khí thải oxit lưu huỳnh cho phép sẽ giảm 0,5% từ mức 3,5% hiện nay. Các phương tiện đường biển vi phạm quy định này sẽ phải nộp phạt 57.500 USD, thậm chí bị cấm lưu thông hoặc cập cảng nếu cần thiết. Để tránh bị phạt, các công ty vận tải đường biển cần phải sử dụng các loại tàu thay thế, như tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khi công nghệ này giúp giảm lượng khí thải oxit lưu huỳnh lên tới 95%. Các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đang được hưởng lợi từ quy định này, khi Công ty công nghiệp nặng Hyundai và Công ty công nghiệp nặng Samsung đã lần lượt giành được các đơn hàng đóng 18 và 10 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chỉ các doanh nghiệp lớn mới được hưởng lợi từ quy định này. Ông Lee In-chul phân tích cụ thể hơn.





Ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đang có dấu hiệu phục hồi sau thời kỳ suy thoái kéo dài, nhưng hiệu suất vẫn còn thấp hơn so với con số kỷ lục của năm 2007, thời điểm ngành công nghiệp này đạt đến đỉnh điểm. Cụ thể, số lượng đơn hàng hiện nay vẫn còn kém hơn 20% so với thời điểm 11 năm trước. Trong khi đó, các đơn hàng vẫn chỉ dồn cho các doanh nghiệp lớn, cũng là vấn đề đáng lo ngại. Mặc dù nhiều người đã cố tỏ ra lạc quan rằng ngành công nghiệp đóng tàu đã chạm đáy và chỉ có xu hướng đi lên, nhưng trên thực tế các doanh nghiệp đóng tàu vừa và nhỏ vẫn đang phải vật lộn với “cơn khát” đơn hàng, cùng với nỗi lo về nguy cơ phá sản. Chẳng hạn, Công ty đóng tàu STX chỉ giành được 6 đơn hàng trong năm nay. Thậm chí, các doanh nghiệp đóng tàu nhỏ còn ở tình trạng khó khăn hơn, khi nhận được chỉ số xếp hạng tín dụng thấp và tồi tệ hơn là không còn đủ khả năng trả lãi ngân hàng do suy thoái kéo dài.





Triển vọng đưa ngành đóng tàu thoát khỏi “đường hầm tăm tối”

Để giải quyết vấn đề, Chính phủ đã công bố phương án hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu vào ngày 22/11, như cung cấp khoản hỗ trợ tài chính 700 tỷ won (khoảng 630 triệu USD) và gia hạn hoặc kéo dài đáo hạn các khoản vay trị giá 1.000 tỷ won (khoảng 800 triệu USD) để các công ty này có thể thu hút 140 đơn hàng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng. Với những sự hỗ trợ đó, Chính phủ hy vọng các doanh nghiệp đóng tàu sẽ vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay. Dù chỉ là giải pháp tình thế, nhưng các biện pháp này cũng là rất cần thiết để hướng đến một kế hoạch toàn diện. Giám đốc Lee In-chul nhận định.





Tôi cho rằng nền tảng công nghệ và niềm tin của thị trường là thước đo chính xác cho khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất. Việc tăng giá nhân công ở Trung Quốc đang làm mất đi khả năng cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp đóng tàu nước này. Hàn Quốc cũng cần rút ra bài học cho riêng mình. Các công ty đóng tàu Hàn Quốc cần tiếp tục hợp nhất các cơ sở sản xuất hiện nay như một phần của kế hoạch tái cơ cấu nhằm giải quyết bài toán khủng hoảng thừa. Các doanh nghiệp này cũng cần chuyển hướng sang các công nghệ tiên tiến hơn, như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng, các tàu chở hàng siêu trường, siêu trọng, tàu thân thiện với môi trường, hay các hệ thống tàu thông minh, tích hợp công nghệ thông tin. Có thể nói, nếu không có một cuộc “đại phẫu” thực sự, ngành công nghiệp này khó có thể tìm lại vinh quang trong quá khứ. Các doanh nghiệp cần tìm được các giải pháp lâu dài như cải tiến công nghệ, để vượt xa các đối thủ cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng suất lao động.