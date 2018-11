Tổng thống Moon Jae-in lên đường công du ba nước

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm Cộng hòa Séc và New Zealand trong 8 ngày, từ ngày 27/11. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Tổng thống Moon Jae-in trong năm nay.





Lịch trình chuyến thăm Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến công du lần này. Đây là một quốc gia nằm trong lục địa, thuộc khu vực Trung châu Âu, với dân số 10 triệu người. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2018 của Cộng hòa Séc đạt 244,5 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới, kim ngạch thương mại đạt 340 tỷ USD. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh (1946-1989), Cộng hòa Séc là một nước có mức sống cao và có ngành công nghiệp phát triển nhất ở khối Đông Âu (còn gọi là khối Xô Viết). Ngày nay, đất nước này vẫn giữ được thế mạnh trong các ngành công nghệ, kỹ thuật như ô tô, phụ tùng xe ô tô. Theo số liệu thống kê năm 2017, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Cộng hòa Séc là 2,21 tỷ USD và nhập khẩu đạt 710 triệu USD, chủ yếu là giao thương phụ tùng xe ô tô, do Séc là nơi đặt nhà máy sản xuất xe ô tô lớn nhất của hãng Hyundai tại Châu Âu. Ngoài ra, do Séc đang có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân, nên trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ xúc tiến xuất khẩu mô hình nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc sang Séc, cũng như giải thích những thế mạnh của công nghệ điện hạt nhân của Hàn Quốc.





Tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và nhân dịp này sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Argentina. Tại đây, Tổng thống Moon sẽ kêu gọi sự ủng hộ của lãnh đạo các nước về tầm nhìn “quốc gia bao trùm” và công cuộc xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này là “Xây dựng sự đồng thuận vì sự phát triển công bằng và bền vững”. Do đó, tầm nhìn đổi mới của Tổng thống Moon Jae-in về “quốc gia bao trùm”, nơi mọi người cùng có cuộc sống tốt, sẽ thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các nước. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon dự kiến sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc hợp tác cùng nhau giữa các nước, nhằm giảm bớt tình trạng phân cực trong xã hội, cũng như sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận công nghệ thông tin đang ngày càng lan rộng. Một điểm thu hút sự chú ý đặc biệt nữa là khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần thứ 6 giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra thành công sẽ tạo nguồn động lực mới cho đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa, hiện đang trong tình trạng bế tắc.





Kế hoạch chuyến thăm New Zealand

Cuối cùng, trước khi lên đường về nước, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và New Zealand đã có hiệu lực từ năm 2015. Hiện nay, Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu các chế phẩm dầu mỏ sang New Zealand và nhập khẩu các sản phẩm từ sữa, nhôm và dầu thô.