Rapper Loco chuẩn bị nhập ngũ

Ngày 26/11 vừa qua, người đại diện công ty AOMG đã chính thức xác nhận thông tin, nam rapper Loco (tên thật là Kwon Hyuk-woo, sinh năm 1989) sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 7/2/2019 với nhiệm vũ hỗ trợ lực lượng cảnh sát.





Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để thực hiện nghĩa vụ với đất nước, Loco sẽ dành cho cộng đồng người hâm mộ một món quà đặc biệt vào lúc 6h chiều ngày 28/11. Được biết, đây là đĩa đơn mà Loco đã hợp tác cùng rapper Gray, mang hàm ý một lời tri ân và cũng là lời chia tay mà anh chàng muốn gửi đến các fan hâm mộ. Đĩa đơn này cũng đồng thời đánh dấu màn tái hợp của Loco và Gray sau 2 năm, kể từ sau khi ca khúc “GOOD” “tung hoành” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc vào năm 2016.





Ra mắt năm 2012 với đĩa đơn “See The Light”, có lẽ đến thời điểm hiện tại, Loco đã là cái tên không còn xa lạ với các fan hâm mộ Kpop, đặc biệt là người yêu dòng nhạc Hiphop và Rap của xứ Hàn. Sau khi xuất sắc giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi dành cho các rapper nghiệp dư “Show Me The Money” mùa thứ nhất năm 2012, Loco không chỉ tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân bằng việc liên tục phát hành những sản phẩm chất lượng, mà còn chăm chỉ góp giọng cho một số ca khúc nhạc phim và song ca cùng nghệ sĩ khác. Chính bởi sự nhiệt huyết trong công việc, cùng khả năng “bắn” rap thần sầu đã giúp Loco thu hút được một lượng fan hâm mộ đông đảo không kém bất cứ nam thần tượng nào. Vì thế, ngay sau khi thông tin Loco nhập ngũ vào tháng 2 năm sau, các fan đã không ngừng gửi lời chúc anh chàng sẽ thực hiện thật tốt nghĩa vụ của mình và sớm quay trở về với các hoạt động nghệ thuật.