1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) (Wanna One)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Wanna One (워너원)

Tên album / Đĩa đơn : 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)

Ngày phát hành : 19/11/2018





Ca khúc

01. Destiny (Intro.)

02. 봄바람 (Gió xuân)

03. 집 (Nhà)

04. 불꽃놀이 (Flowerbomb) (Pháo hoa)

05. 묻고싶다 (One Love) (Anh muốn hỏi)

06. Deeper

07. 술래 (Đuổi bắt)

08. Awake!

09. 12번째 별 (CD Only) (Ngôi sao thứ 12)

10. 소나무 (Cơn mưa rào)

11. Beautiful (Part ll)





Giới thiệu

Vào ngày 19/11 vừa qua, cộng đồng fan hâm mộ Wanna One đã được chào đón sản phẩm hoàn chỉnh đầu tay của nhóm mang tên “1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)”. Đây đồng thời cũng là sản phẩm cuối cùng khép lại 1 năm 4 tháng hoạt động của 11 chàng trai Wanna One kể từ khi giành chiến thắng tại cuộc thi Produce 101 phiên bản nam hồi tháng 8 năm ngoái.





Sau những sản phẩm đã phát hành trước đó như “1X1=1”, “1-1=0”, “0+1=1” và “1÷x=1”, thì “1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)” được xem như là lời kết, cũng như là lời tri ân mà Wanna One muốn gửi đến cộng đồng fan hâm mộ – những người đã luôn sát cánh và đồng hành cùng nhóm trong suốt hơn 1 năm vừa qua.





Album này gồm có 11 ca khúc vẫn đang chiến đấu mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc lẫn quốc tế. Trong đó, không thể không kể tên đến ca khúc chủ đề “봄바람” (Gió xuân) – bản hit đang chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Top 100 của Naver Music. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên Wanna One chọn một ca khúc Ballad nhẹ nhàng làm bài hát chủ đề, mà không phải là ca khúc Dance Pop như thường thấy. Điều này cho thấy sự trưởng thành hơn của nhóm, cũng như là mở đầu cho những giây phút lắng động, chuẩn bị cho sự chia tay sắp đến. Với chất nhạc mượt mà cùng nhịp điệu khi thì dồn dập, khi thì chậm rãi, “봄바람” (Gió xuân) dễ dàng đi vào lòng người nghe nhờ phần lời ca đầy xúc động, với mỗi câu hát đều là một lời hẹn thề mà Wanna One muốn gửi đến người hâm mộ trước khi chính thức tan rã.